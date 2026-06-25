В Германии пассажирам разрешили бесплатно сдавать билеты на поезда из-за жары

Пока что акция действует с 25 по 30 июня 2026 года.

Адская жара, обрушившаяся на страны Европы на этой неделе, вынудила железнодорожные компании останавливать поезда. Одновременно пассажиров призвали отказываться от некритичных поездок на время экстремальных температур.

На этом фоне главный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn объявил специальную акцию на период сильной жары с 25 по 30 июня 2026 года.

"Все пассажиры, забронировавшие билеты до 23 июня 2026 года на период с 25 по 30 июня 2026 года и желающие отменить поездку из-за усиливающейся жары, могут сделать это бесплатно в рамках данной акции", – говорится в сообщении DB Fernverkehr.

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Чтобы отменить билет по этой акции, необходимо заполнить соответствующую онлайн-форму на сайте перевозчика или же обратиться в кассы.

Также в DB пообещали обеспечить вокзалы и подвижные составы дополнительными запасами воды на время жары.

Адская жара в Европе летом 2026

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, экстремальные температуры летом в последние годы стали нормой для стран Европы, причем не только южных, но и северо-западных. Однако в этом году адская жара пришла на европейский континент еще раньше – начиная с мая.

В середине июня Европу накрыла новая волна экстремальной жары, подкрепленная официальным началом мощного природного явления Эль-Ниньо.

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