Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn досрочно отменяет свои рейсы, чтобы "улучшить" статистику пунктуальности перевозок, пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что 16 сентября скоростной поезд ICE 616 сообщением из Мюнхена в Гамбург прибыл с большой задержкой в Кельн и там неожиданно завершил рейс из-за "внезапной нехватки персонала". Центр управления движением написал в рабочем чате, что "поезд отменен из Кельна для улучшения статистики". Из-за этого пассажирам пришлось пересаживаться на другие поезда, тогда как сам поезд затем проехал пустым более 400 км до Гамбурга.
Такая практика уже стала системной. Задержанные поезда "обнуляют" в отчетах, поскольку отмененные рейсы не учитываются в показателях пунктуальности. Для Deutsche Bahn это важно, поскольку компания имеет долг в 22 млрд евро. При этом только за первое полугодие 2025 года понесла убытки в размере 760 млн евро.
В компании объясняют это единичными случаями, однако многочисленные сотрудники железной дороги подтверждают, что в компании уже стало привычным практиковать отмену поездов для статистики.
Немецкая железная дорога - последние новости
16 сентября стало известно, что в Германии стартовало первое в мире коммерческое внедрение 5G-сети для управления железной дорогой. Тогда корпорация Nokia совместно с Deutsche Bahn запустили систему, которая обещает интеллектуальное техническое обслуживание и быстрее устранять неисправности поездов.
Ранее сообщалось, что в Германии железная дорога столкнулась с проблемой в виде барсуков. Они массово роют большие туннельные системы под железнодорожными путями, в которых живут, из-за чего маршруты становятся опасными и закрываются на годы.