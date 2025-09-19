Сотрудники железной дороги подтверждают, что в компании уже стало привычным практиковать отмену поездов.

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn досрочно отменяет свои рейсы, чтобы "улучшить" статистику пунктуальности перевозок, пишет журнал Spiegel.

Отмечается, что 16 сентября скоростной поезд ICE 616 сообщением из Мюнхена в Гамбург прибыл с большой задержкой в Кельн и там неожиданно завершил рейс из-за "внезапной нехватки персонала". Центр управления движением написал в рабочем чате, что "поезд отменен из Кельна для улучшения статистики". Из-за этого пассажирам пришлось пересаживаться на другие поезда, тогда как сам поезд затем проехал пустым более 400 км до Гамбурга.

Такая практика уже стала системной. Задержанные поезда "обнуляют" в отчетах, поскольку отмененные рейсы не учитываются в показателях пунктуальности. Для Deutsche Bahn это важно, поскольку компания имеет долг в 22 млрд евро. При этом только за первое полугодие 2025 года понесла убытки в размере 760 млн евро.

В компании объясняют это единичными случаями, однако многочисленные сотрудники железной дороги подтверждают, что в компании уже стало привычным практиковать отмену поездов для статистики.

16 сентября стало известно, что в Германии стартовало первое в мире коммерческое внедрение 5G-сети для управления железной дорогой. Тогда корпорация Nokia совместно с Deutsche Bahn запустили систему, которая обещает интеллектуальное техническое обслуживание и быстрее устранять неисправности поездов.

Ранее сообщалось, что в Германии железная дорога столкнулась с проблемой в виде барсуков. Они массово роют большие туннельные системы под железнодорожными путями, в которых живут, из-за чего маршруты становятся опасными и закрываются на годы.

