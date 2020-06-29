На границе с Венгрией заработали четыре пункта пропуска

Утром эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек.

Сегодня с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты пропуска: «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» и «Звонково – Лонья».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что по состоянию на 8 часов утра эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек, в том числе 185 – на въезд в Украину и 440 – на выезд из Украины.

В ведомстве напомнили, что граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону и планируют поездку в Венгрию на короткий срок, не отправляют на карантин. От них не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, однако они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Кроме того, в ГНСУ сообщают, что въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, человек должен предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

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