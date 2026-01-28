Турист посетил более 400 островов и назвал один, который считает лучшим в мире (фото)

37-летний Хенрик Йеппесен из Дании побывал во всех 193 странах в мире. Он посетил более 2000 мест, включая более 400 островов во всех океанах - от Мальдив до Новой Зеландии и Сейшельских островов.

Однако есть один остров, который Хенрик считает "лучшим в мире", пишет Express. Это остров Южная Георгия, часть британской заморской территории в Южной Атлантике.

Здесь обитают более семи миллионов пингвинов, более 65 000 тюленей и до 30 миллионов гнездящихся птиц. Его пейзажи с заснеженными горами, гигантскими ледниками и глубокими фьордами словно сошли со страниц документального фильма о природе.

 "Этот британский остров расположен глубоко в Южной Атлантике, в субантарктическом регионе, и кажется одним из последних по-настоящему диких мест на Земле. Южная Георгия – это первозданная, впечатляющая и ошеломляющая по масштабу природа – она существует сама по себе. Он особенно известен своими огромными колониями пингвинов, одними из крупнейших в мире, где сотни тысяч птиц собираются на черных песчаных пляжах под высокими горами и ледниками. Это незабываемое впечатление, которое заставляет почувствовать свою незначительность", - рассказал Хенрик Express.

Однако добраться на остров не так и просто, поскольку он считается одним из самых отдаленных мест в мире, и авиарейсов туда нет. Хенрик поделился, что посетил это место во время трехнедельного круиза, обычно отправляющегося из Южной Америки.

Другие острова, которые запомнились Хенрику во время его путешествий по миру, включают Южный остров Новой Зеландии благодаря "сочетанию эпических пейзажей с безопасностью и теплотой". Это сочетание захватывающей дух природы, теплых людей и душевного спокойствия делает Южный остров редкой жемчужиной для путешествий".

В другом месте он высоко оценил Судурой, который славится тишиной и аутентичностью, а также Гренландию за ее "культуру, масштаб и глубокую индивидуальность". Хенрик также отметил остров Пасхи как один из лучших, потому что он демонстрирует, как "изоляция и история объединяются в нечто незабываемое".

Ранее датский путешественник Торбьорн "Тор" Педерсен посетил все страны мира, не используя самолет, и назвал одну, по которой больше всего скучает.

