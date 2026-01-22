Популярные испанские острова вводят новые ограничения для туристов: касаются пляжей

Туристы, направляющиеся на популярные испанские Балеарские острова, такие как Майорка, столкнутся с новыми ограничениями при посещении пляжей уже в 2026 году.
Специальное приложение будет следить, есть ли места на пляжах
Президент Балеарских островов Марга Прохенс на Международной туристической выставке (FITUR) в Мадриде объявила о запуске "новаторского" приложения для мониторинга заполняемости пляжей в рамках новой попытки борьбы с их переполненностью, пишет Express.
Начиная со второго квартала 2026 года, приложение позволит пользователям отслеживать загруженность самых популярных пляжей, температуру воды и поднятие флагов, сообщила чиновница.
По словам Прохенс, на "сотнях" пляжей будут установлены специальные датчики. Параллельно будет запущена веб-платформа для сбора туристических данных, открытая для администраций, широкой общественности и операторов, с целью перехода к управлению на основе точной и общедоступной информации.
"Это позволит администрациям перенаправлять потоки, а туристам и местным жителям – принимать решения, которые обеспечат больший комфорт и спокойствие", – сказала она.
Одновременно чиновница подчеркнула прогресс в десезонизации туризма на Балеарских островах и трансформации существующей модели, включая такие меры, как согласование туристического налога и предоставление определенных льгот для отдыха в низкий сезон.
Стоит отметить, что запуск приложения совпадает со значительным сокращением количества пляжной мебели. Так, в Пальме к 2026 году будет убрано около 1700 шезлонгов, то есть примерно 20% от общего числа, чтобы освободить больше свободного пространства для местных жителей и бороться с эрозией пляжа.
Чрезмерный туризм на Майорке
Как сообщал УНИАН.Туризм, в течение последних лет на Балеарских островах развернулась ожесточенная борьба з чрезмерным туризмом на фоне жалоб местных жителей. Порой доходило до того, что туристов специально заманивали в опасные районы.
В свою очередь местные власти приняли ряд жестких мер, чтобы сдерживать нежелательные туристические потоки и бороться с ненадлежащим поведением туристов. В частности, на местных пляжах ввели много ограничений, некоторые из которых, как, например, запрет нудизма или спортивных игр, даже вызвали споры между местными чиновниками.
