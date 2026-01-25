Турист посетил все страны мира и назвал одну, по которой больше всего скучает

Он провел в этой стране 2 года из-за пандемии коронавируса.

Датский путешественник Торбьорн "Тор" Педерсен отправился в своё путешествие в 2013 году и с того времени посетил все страны мира, не ступая на борт самолета.

Как пишет Express, Торбьорн посетил все 197 стран, признанных Организацией Объединенных Наций, а также некоторые страны с ограниченным признанием, доведя общее число посещенных им мест до 203. Отличительной чертой путешествия Торбьорна от других подобных поездок является то, что он посетил все эти страны без перелетов, но, как и следовало ожидать, это не обошлось без трудностей, включая конфликты, визы, убеждение судов разрешить ему ступит на борт, и глобальную пандемию.

Именно в этот период Торбьорн, столкнувшись с закрытыми границами из-за кризиса COVID-19, два года провел в стране, по которой теперь больше всего скучает.

Когда его попросили назвать место, куда бы он "вернулся завтра", если бы мог, он сказал: "Гонконг. Я пробыл там достаточно долго, чтобы завести настоящих друзей и глубоко понять это место – его культуру, ландшафт и все, что оно может предложить… Я скучаю по Гонконгу".

Гонконг не является суверенным государством, а представляет собой особый административный район Китая, статус, который бывшая британская колония получила в 1997 году после истечения 99-летнего срока аренды Новых Территорий Великобританией.

Гонконг известен своими оживленными рынками, магазинами, храмами и культурой, сочетающей Восток и Запад, а также такими достопримечательностями, как пик Виктория, Большой Будда (огромная бронзовая скульптура на острове Лантау) и впечатляющим городским пейзажем.

Здесь также находится 800-метровая система эскалаторов и пешеходных дорожек в районе Сентрал-Мид-Левелс, которая считается самой длинной в мире системой эскалаторов под открытым небом.

Торбьорн отметил, что после того, как он узнал, что никто в истории не побывал во всех странах мира, не используя самолет, его захватила мысль провести такой эксперимент.

"Идея заключалась в том, чтобы по возможности использовать общественный транспорт, то есть сотни автобусов, поездов и паромов, а затем спросить, можно ли попасть на чье-нибудь рыболовецкое судно или контейнеровоз. Мне нужно провести в стране минимум 24 часа. То, что я делаю, – это не туризм, это как пробежать марафон или полететь на Луну, это достижение".

