Во Франции еще много красивых городов, достойных посещения.

Франция – одна из самых популярных среди туристов стран мира. Вполне прогнозируемо большинство туристов отправляются в Париж, стабильно входящий в пятерку самых посещаемых городов мира. По этом причине французская столица испытывает на себе весь спектр негативных последствий чрезмерного туризма – от огромных толп и очередей возле самых популярных достопримечательностей до завышенных цен и разгула мошенничества.

Для тех, кто хочет посетить эту замечательную страну, но был бы рад избежать прекрасного, но переполненного туристами Парижа, эксперт по путешествиям Time Out Анна Ричардс, живущая во французском Лионе, составила список из семи городов Франции, которые стоит посетить помимо столицы.

1. Лион. "Позвольте мне начать предвзято: Лион – мой дом, и есть 101 причина, по которой я решила жить в этом городе. Гранатово-красное вино. Еда, конечно. Хотя репутация "кулинарной столицы" исходит от традиционных мясных ресторанов, известных как бушоны, лионские рестораны фьюжн также привлекают к себе всеобщее внимание", – отмечает Анна.

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Одновременно она обращает внимание на неприхотливую красоту города, где классическая архитектура смело уживается с современной мозаикой.

2. Брест. Анна характеризует этот город как пример того, что нельзя судить о книге по обложке. Хотя сильные бомбардировки во время Второй мировой войны сильно розрушили город, в нем появилось новое очарование.

"Линографии и домашняя косметика арт-галереи-бутика Les Ovnis, корнуэльские (точнее, бретонские) сливочные чаи в L’Échappé Belle и народная музыка в ирландско-бретонском пабе Tir Na N’Og формируют душу Бреста", – говорит эксперт.

Особое внимание она рекомендует обратить на сезонный паром, который с апреля по сентябрь курсирует до необыкновенно красивого полуострова Крозон, где гранитные скалы и поросшие можжевельником болота создают невероятные пейзажи.

3. Нанси. "Когда я впервые посетила Нанси, это был настояший краш – потрясающий, вызывающий слюни восторг, который можно испытать в подростковом возрасте – потому что это так великолепно. Покидая станцию, вы сразу же оказываетесь перед искусно расписанными стенами пивного ресторана Excelsior в стиле модерн. Ар-нуво, не такой уж и модерн, был предшественником ар-деко, менее геометрическим и более цветочным, с избытком кустарников. Здесь радость кроется в деталях: скульптурные дверные проемы, оконные рамы и витражные потолки в зданиях, которые в противном случае были бы совершенно обычными", – посторгается городом Анна.

4. Нарбонна. По словам эксперта, это одно из самых исторических мест во Франции, о чем свидетельствуют римские руины, вырастающие вокруг магазинов на центральных улицах. Готический собор Сен-Жюст и Сен-Пастер так и не был полностью завершен, но именно это делает его таким привлекательным: незавершенные части пропускают обильный солнечный свет.

Особое внимание она советует уделить крытому рынку Ле-Аль, который предлагает потрясающий набор морепродуктов. Еще он знаменит своими необычными вечерними мероприятиями "ноктюрнами", которые там иногда проводятся – "представьте себе дискотеку 80-х годов на рынке".

5. Лилль. Анна шутит, что здесь греет все, кроме погоды. "Кулинарные деликатесы имеют огненные цвета, например, Le Welsh, приготовленный из хлеба, горчицы, пива, ветчины и "Чеддера" мандаринового цвета. Еще есть фламандские здания из красного кирпича и многочисленные городские пивоварни (следуйте за неоновыми огнями в Brique House). Возможно, город известен пивом, но в Le Presentoir есть достаточно обширный выбор вин, чтобы твердо направить ваши вкусовые рецепторы обратно во Францию. Вокруг островной цитадели (ныне база НАТО) расположен парк невероятных размеров, в котором обитают овцы и овчарки", – отмечает она.

6. Шинон. Этот городок в самом сердце Луары знаменит своим одноименным замком-крепостью, расположенным над остальными домами. Дополняют его очарование многочисленные винные рестораны и магазины.

7. Авиньон. Его старые крепостные стены датируются 14-15 веками, а внутри гостей ждет настоящий оазис: обсаженные деревьями площади и старые водяные колеса. Также город славится своей кофейной культурой.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу.

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