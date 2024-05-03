Эксперт назвала главные ошибки, которые допускают туристы, впервые посещающие столицу Франции.

Париж в течение многие лет стабильно входит в пятерку самых посещаемых городов мира. Французская столица манит туристов впечатляющей архитектурой, множеством музеев, кулинарией и, разумеется, особой романтической атмосферой. Одновременно город уже давно оброс целой кучей стереотипов, которые еще больше усилились после выхода на Netflix популярного сериала "Эмили в Париже".

Эксперт по путешествиям Дейл Петерсон, которая какое-то время прожила в Париже, в своем материале для Travel Off Path рассказала о восьми главных ошибках, которые допускают туристы, впервые посещающие французскую столицу.

1. Ехать в высокий сезон. "Если бы мне пришлось дать какой-нибудь совет по поводу вашей первой поездки в Париж, я бы не советовала ехать в середине лета! Июнь, июль и август – высокий сезон для туристов в Париже, и здесь очень многолюдно. Все парижане уезжают в августе (это их основной месяц летних каникул), поэтому город просто забит туристами. И в это время года ЖАРКО", – предупредила Дейл.

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Она уточнила, что в большинстве зданий в Париже нет кондиционеров, и даже в модных отелях кондиционер работает слабее, чем большинство людей привыкли. Поэтому эксперт советует ехать в столицу Франции весной и осенью – лучше всего подойдут апрель, май или октябрь.

2. Не учить французский язык. "Вам, разумеется, не обязательно свободно говорить по-французски, посещая Париж. И правда в том, что большинство парижан уже хорошо говорят по-английски... Но изучение нескольких основных слов будет иметь большое значение", – говорит путешественница.

Дейл поясняет, что использование базовых слов "bonjour" (привет), "au revoir" (до свидания), "s'il vous plait"и(пожалуйста) и "merci" (спасибо) сразу же улучшит отношение местных жителей к иностраннцу.

"Если вы попытаетесь немного поговорить по-французски, а не просто подбежите к кому-то и сразу же заговорите по-английски, вы обнаружите, что у него будет более теплое отношение к вам", – добавила она.

3. Думать, что парижане грубые. "У многих людей сложилось впечатление, что парижане грубы, но на самом деле это не так. Порой это просто сводится к культурным нормам. Например, во Франции ожидается, что вы скажете "бонжур", когда зайдете в магазин или ресторан. Не поприветствовать продавца или хозяйку невежливо. Точно так же, прежде чем задать кому-то вопрос, также стоит вежливо сначала поприветствовать его, а не просто подойти и спросить: "В какой очереди мне нужно быть?" или "Где здесь уборная?", – пояснила Дейл.

4. Попадаться на распространенные мошеннические схемы. "К сожалению, Париж изобилует туристическим мошенничеством, и верный способ испортить вашу первую поездку – попасться на удочку одного из них", – предупреждает эксперт.

Самыми популярными ловушками для туристов в Париже, по ее словам, являются попытки сначала дать вам какую-то мелочь вроде браслета или цветка, а потом потребовать за него деньги, просьбы подписать фейковые петиции, прося при этом пожертвовать деньги, и, конечно же, карманные кражи.

5. Планировать слишком много. Одна из самых больших ошибок, которые вы можете совершить во время своей первой поездки в Париж, – это попытаться втиснуть слишком много в короткий промежуток времени, отмечает эксперт.

"Я понимаю: если у вас есть всего три или четыре дня в Париже, вполне естественно, что вы хотите максимально использовать свое время и увидеть и сделать как можно больше. Но слишком большое планирование может в конечном итоге сделать вашу поездку стрессовой", – предупреждает Дейл.

Вместо того, чтобы стоять в очереди с тысячами других туристов, чтобы подняться на смотровую площадку Эйфелевой башни (с которой еще и вид так себе), она советует устроить расслабляющий пикник на Марсово поле и вместо этого полюбоваться оттуда видом на Эйфелеву башню.

6. Неподобающе одеваться. "Я часто вижу, как туристы в Париже впадают в одну из двух крайностей, когда дело касается одежды. Они либо одеты как попало, носят шлепанцы, футболку и поясную сумку, а еще иногда у них над головой может быть неоновая вывеска с надписью "турист". Вам не стоит быть таким человеком, поскольку это выделит вас и сделает еще большей мишенью для карманников и мошенников", – говорит эксперт.

Другая крайность, по ее словам, это туристы, одетые так, будто они статисты в сериале "Эмили в Париже".

"Ни одна парижанка на самом деле не носит берет, вечернее платье и высокие каблуки во время прогулки по городу. Если вы оденетесь слишком нарядно, вы в конечном итоге почувствуете себя довольно некомфортно. Вместо этого я рекомендую носить удобную обувь и придерживаться классических темных и нейтральных тонов в одежде", – советует Дейл.

7. Выбрасывать билет на метро. Хотя Париж постепенно отказывается от бумажных билетов на метро в пользу цифровых проездных Navigo, многие люди еще ездят "по классике". При этом на выходе из метро иногда билеты проверяют транспортные полицейские, и если вы будете без билета, вас могут оштрафовать, предупредила путешественница.

8. Ожидать счета в ресторане. "Дома вы, возможно, привыкли, чтобы официант приходил проверять вас несколько раз во время еды. В Париже это не так. Вам нужно будет остановить официанта и попросить, если вам нужно что-нибудь еще, в том числе и чек в конце", – рассказала эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, лето 2024 года сложно назвать лучшим временем для посещения Парижа, поскольку в июле-августе там будут проходит Олимпийские игры. С одной стороны, это подняло цены на отели, транспорт и другие туристические услуги, а, с другой стороны, повысило риски в плане безопасности.

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