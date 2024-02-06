Крупнейший город Турции Стамбул стал самым посещаемым городом мира по итогам 2023 года.
Как пишет издание Time Out со ссылкой на свежие данные Euromonitor International, в прошлом году этот роскошный турецкий город посетили 20,2 миллиона туристов. При этом ожидается, что в 2024 году Стамбул примет еще больше гостей. Рост числа туристов связывают с не так давно упрощенным визовым режимом для граждан США и Канады, посещяющих Турцию.
Вторая строчка в рейтинге самых посещаемых городов мира досталась британской столице Лондону (18,8 миллионов туристов), а третью занял крупнейший город ОАЭ Дубай (16,8 миллионов гостей).
Топ-10 самых посещаемых городов мира в 2023 году
1. Стамбул (Турция).
2. Лондон (Великобритания).
3. Дубай (ОАЭ).
4. Анталия (Турция).
5. Париж (Франция).
6. Гонконг.
7. Бангкок (Таиланд).
8. Нью-Йорк (США).
9. Канкун (Мексика).
10. Мекка (Саудовская Аравия).
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