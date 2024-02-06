Крупнейший город Турции в 2023 году посетили 20,2 миллиона туристов.

Крупнейший город Турции Стамбул стал самым посещаемым городом мира по итогам 2023 года.

Как пишет издание Time Out со ссылкой на свежие данные Euromonitor International, в прошлом году этот роскошный турецкий город посетили 20,2 миллиона туристов. При этом ожидается, что в 2024 году Стамбул примет еще больше гостей. Рост числа туристов связывают с не так давно упрощенным визовым режимом для граждан США и Канады, посещяющих Турцию.

Вторая строчка в рейтинге самых посещаемых городов мира досталась британской столице Лондону (18,8 миллионов туристов), а третью занял крупнейший город ОАЭ Дубай (16,8 миллионов гостей).

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Топ-10 самых посещаемых городов мира в 2023 году

1. Стамбул (Турция).

2. Лондон (Великобритания).

3. Дубай (ОАЭ).

4. Анталия (Турция).

5. Париж (Франция).

6. Гонконг.

7. Бангкок (Таиланд).

8. Нью-Йорк (США).

9. Канкун (Мексика).

10. Мекка (Саудовская Аравия).

Что нужно обязательно посмотреть за уик-энд в Стамбуле, пропитанном азиатским и европейским влиянием, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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