Стамбул в 2023 году посетили 20,2 миллиона туристов / фото ua.depositphotos.com

Крупнейший город Турции Стамбул стал самым посещаемым городом мира по итогам 2023 года.

Как пишет издание Time Out со ссылкой на свежие данные Euromonitor International, в прошлом году этот роскошный турецкий город посетили 20,2 миллиона туристов. При этом ожидается, что в 2024 году Стамбул примет еще больше гостей. Рост числа туристов связывают с не так давно упрощенным визовым режимом для граждан США и Канады, посещяющих Турцию.

Вторая строчка в рейтинге самых посещаемых городов мира досталась британской столице Лондону (18,8 миллионов туристов), а третью занял крупнейший город ОАЭ Дубай (16,8 миллионов гостей).

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Топ-10 самых посещаемых городов мира в 2023 году

1. Стамбул (Турция).

2. Лондон (Великобритания).

3. Дубай (ОАЭ).

4. Анталия (Турция).

5. Париж (Франция).

6. Гонконг.

7. Бангкок (Таиланд).

8. Нью-Йорк (США).

9. Канкун (Мексика).

10. Мекка (Саудовская Аравия).

Что нужно обязательно посмотреть за уик-энд в Стамбуле, пропитанном азиатским и европейским влиянием, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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