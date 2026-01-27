Стали известны самые дорогие для проживания города мира: первые шесть в одной стране

Исследование оценивает стоимость аренды, ресторанов, продуктов питания и покупательной способности местных жителей, и объединяет все эти данные.

Жизнь в самых захватывающих культурных центрах мира, центрах ночной жизни и местах, где можно насладиться потрясающей едой, шопингом и развлечениями, обходится недешево. Об этом пишет Time Out.

Отмечается, что именно поэтому ежегодный индекс стоимости жизни Numbeo так информативен. Исследование оценивает стоимость аренды, ресторанов, продуктов питания и покупательной способности местных жителей, и объединяет все эти данные, чтобы дать нам два рейтинга стоимости жизни - один с учетом аренды, а другой без.

"Вы можете задаться вопросом, почему есть рейтинг без учета арендной платы, но путешественникам полезно знать, какие места самые дорогие, если учитывать только повседневные расходы, верно?" - сказано в статье.

На первом месте в этом списке (и на втором после Нью-Йорка, если учитывать аренду) находится Цюрих. Общий индекс стоимости жизни в Швейцарии составляет 118,5, индекс цен на продукты питания - 115,4, индекс цен на рестораны - 121, а покупательная способность населения - 164,4.

Отмечается, что Швейцария известна своей дороговизной, и ее города занимают первые шесть мест: Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн следуют за крупнейшим городом страны. Что касается остальных городов первой десятки, Нью-Йорк занимает 7-е место, великолепная столица Исландии Рейкьявик - 8-е, а два других центра в США замыкают список.

Вот 10 городов с самой высокой стоимостью жизни:

Цюрих, Швейцария;

Женева, Швейцария;

Базель, Швейцария;

Лозанна, Швейцария;

Лугано, Швейцария;

Берн, Швейцария;

Нью-Йорк, США;

Рейкьявик, Исландия;

Гонолулу, США;

Сан-Франциско, США.

