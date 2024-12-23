Артист отметил, что теперь по-другому ходит на закупки.

Украинский певец Виталий Козловский, который в этом году впервые стал папой, продолжает радовать поклонников фотографиями с маленьким сыном.

Недавно артист показал в своем Instagram, как с 9-месячным Оскаром ходит на шопинг в супермаркет. Виталий отметил, что теперь использует тележку не только для покупок, но и для перевозки сына.

"Теперь и я стал тем, кто, приходя в супермаркет на закупки, возит в тележке для продуктов ребенка", - написал Козловский и показал совместное фото с малышом.

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Реакция сети

Поклонники певца засыпали комплиментами его и маленького сына Оскара:

"Зайчонок на шопинге"

"Скоро будете бегать через магазины игрушек с завязанными глазами у Оскара"

"Красавчик отец и красавчик сынок! Виталий, тебе очень идет отцовство"

"Скоро будет просить что-то вкусненькое купить"

"Папа Виталий - такой хороший отец! Пусть сын растет здоровым и будет счастливым в кругу семьи".

К слову, Козловский в этом году женился на Юлии Бакуменко. Девушка много лет была его пиар-менеджером. Но позже их профессиональные отношения переросли в личные, а затем и в семейные.

Напомним, недавно Виталий Козловский показал сына в новогоднем образе.

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