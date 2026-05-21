Легендарный 'Восточный экспресс' возвращается: стоимость билетов ошеломила

Пассажирам обещают пять дней и четыре ночи шампанского, изысканной кухни и захватывающих европейских пейзажей.

Спустя более 140 лет после того, как легендарный Orient Express ("Восточный экспресс") стал символом роскоши и приключений старой Европы, в 2026 году запускают новый маршрут из Рима в Стамбул, сообщает Euronews.

Пассажирам обещают пять дней и четыре ночи шампанского, изысканной кухни и захватывающих европейских пейзажей – с ярким итальянским шармом.

Так, 22 октября в свое первое путешествие отправится La Dolce Vita Orient Express – современное переосмысление знаменитого маршрута, вдохновленное атмосферой классического Orient Express и стилем "сладкой жизни" Италии.

Видео дня

Роскошное путешествие для гостей начнется в лаундже Orient Express Lounge на римском вокзале Roma Ostiense, который оформил архитектор Уго Торо. Здесь пассажиров будут ждать бокалы игристого, закуски в стиле aperitivo и живая итальянская музыка, отмечают авторы.

Вечером путешественники поднимутся на борт поезда, где их будут ждать купе и люксы, вдохновленные Италией 1960-х годов и созданные миланской студией Dimorestudio. В вагоне-ресторане будут подавать блюда от шеф-повара Хайнца Бека, отмеченного тремя звездами Michelin.

После ночи в роскошном купе площадью около 7 квадратных метров или в более просторном люксе площадью почти 11 квадратных метров пассажиры проснутся уже в Венеции.

Там гости смогут прогуляться по узким улочкам "плавучего города" или выбрать специально подготовленные экскурсии – например, прогулку на лодке по лагуне или тур по Венеции "глазами Казановы".

Следующая остановка – Будапешт, который часто называют "жемчужиной Дуная". Здесь пассажиры смогут познакомиться с богатой историей и архитектурой города, а также насладиться неспешным обедом в Буде или Пеште – двух частях венгерской столицы, разделенных рекой.

На следующий день поезд пересечет Карпатские горы и сделает остановки в двух румынских жемчужинах – средневековом Брашове и горном городке Синая.

Вечером на борту гостей снова ждут аперитивы, ужин и музыкальная программа, после чего они проведут последнюю ночь в поезде.

На следующий день Orient Express прибудет к конечной точке исторического маршрута – Стамбулу.

После высадки пассажиры смогут отправиться исследовать купола, базары и яркие улицы города или продолжить путешествие еще дальше на восток.

Впрочем, такое приключение доступно не всем. Стоимость билетов начинается от 20 тыс. евро на человека, поэтому большинству желающих придется серьезно экономить.

Другие новости туризма

Напомним, в Италии расположено 11,6% всех пляжей мира, удостоенных престижной экологической награды "Голубой флаг".

Недавно в Риме состоялась церемония объявления новых лауреатов – в этом году в список добавили еще 14 пляжей.

Всего в Италии теперь насчитывается 525 пляжей с "Голубым флагом", а также 87 туристических марин и 23 озера. Такую международную награду получают пляжи, соответствующие строгим экологическим стандартам.

Вас также могут заинтересовать новости: