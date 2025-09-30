Итальянцы выбирают именно этот остров среди известных курортов.

Искья - гостеприимный итальянский остров в Тирренском море, известный вулканическими горячими источниками и пышной зеленью.

Но главное, как пишет издание The Sun, он значительно доступнее, чем соседний Капри, где эспрессо может стоить почти $10, и дорогое и переполненное Амальфитанское побережье. Искья привлекает итальянцев из других частей страны, которые предпочитают избегать более популярных туристических мест.

В это время года температура составляет около +20°C. Туристов встречают красочные здания порта, люди, пьющие кофе у кромки воды, и водные такси, перевозящие отдыхающих на уединенные пляжи.

Издание отметило, что проживание в одноместном номере в 3-звездочном отеле Don Felipe с потрясающим видом на Арагонский замок XV века, стоит $62 за ночь - вполне приемлемая цена, учитывая, что в отеле есть бассейн и хороший персонал.

Каждый турист обязательно должен попробовать на острове аперитив - приятный ритуал, состоящий из коктейля и закусок перед ужином. Для этого отлично подойдет ресторан Ristorante Bar da Coco у подножия Арагонского замка. Там коктейль "Апероль-спритц", который подавался вместе с целым подносом закусок стоит $8.

Но если вы действительно проголодались, тогда стоит зайти в Pizzeria di Scala, где пицца стоит от $5 на вынос или чуть дороже, если поесть в этом небольшом, но оживленном ресторане.

Что касается мороженого, то тут фаворит - Ice Da Luciano, где порция вкуснейшего мороженого стоит всего пару евро. Насладившись, отправляйтесь на один из почти 30 пляжей, большинство из которых с песчаным берегом и спокойной водой.

Пляж Маронти - один из самых популярных и самых протяженных на острове, его длина составляет 2,8 км. Здесь чистое море - идеальное место для купания и снорклинга.

Также обязательно нужно посетить Сант-Анджело - красивое село с белоснежными домами и ярко-розовой бугенвиллеей на каждом шагу. Также стоит посетить близлежащие горячие источники Сорджето.

Искья известна своей вулканической активностью, в результате которой богатые минералами термальные источники выбрасывают на поверхность моря горячие пузырьки, создавая эффект, подобный эффекту джакузи.

Хотя многие спа-центры предлагают платные бассейны с кондиционером, Сорджето - совершенно бесплатный курорт, один из самых популярных природных источников острова.

"Спуститесь по ступенькам к живописной бухте и отдохните в этом природном спа-комплексе, воды которого массируют тело и снимают боли", - посоветовало издание.

Журналисты отметили, что остров Искья уникален, по-настоящему итальянский, и его посещение не обязательно должно быть разорительным.

