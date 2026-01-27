Деньги закончились: Саудовская Аравия заморозила проект гигантского куба Mukaab, – Reuters

Строительство гигантского небоскреба, который должен был стать новым символом Эр-Рияда, остановлено.

Саудовская Аравия временно приостановила реализацию масштабного проекта Mukaab – гигантского небоскреба в форме куба, который должен был стать центральным элементом нового делового района Эр-Рияда.

По словам четырех источников Reuters, знакомых с ситуацией, власти королевства пересматривают финансирование и общую целесообразность проекта на фоне роста бюджетных ограничений и коррекции приоритетов в рамках программы Vision 2030.

Изменение приоритетов и экономия

Mukaab является частью проекта New Murabba и относится к так называемым гигапроектам, которые реализуются за счет Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). Однако из-за необходимости оптимизировать расходы фонд сокращает или откладывает наиболее амбициозные инициативы.

Как отмечают источники, Эр-Рияд постепенно отходит от сверхдорогих футуристических проектов, в частности NEOM и The Line, в пользу направлений, которые считаются более актуальными или способными быстрее принести прибыль. В фокусе – подготовка инфраструктуры к Expo 2030 и чемпионату мира по футболу 2034 года, культурный кластер Diriyah стоимостью $60 млрд, а также туристический мегапроект Qiddiya.

Коррекция курса также связана с финансовым давлением: цены на нефть остаются значительно ниже уровня, необходимого для финансирования всех заявленных трансформаций.

Что такое Mukaab и почему он остановился

Проект Mukaab предусматривал возведение металлического куба размером 400×400 метров, внутри которого должен был расположиться купол с крупнейшим в мире дисплеем на базе искусственного интеллекта. Посетители могли бы наблюдать за ним с террасы высотой более 300 метров.

Впрочем, по словам трех источников, все работы, кроме земляных и установки свай, в настоящее время приостановлены. Дальнейшая судьба самого Mukaab остается неопределенной, хотя застройка прилегающих территорий в пределах New Murabba будет продолжаться. Представители PIF, правительства Саудовской Аравии и проекта New Murabba не ответили на запросы Reuters.

Еще в октябре сообщалось, что Суверенный фонд меняет стратегию, делая ставку на логистику, искусственный интеллект и горнодобывающую отрасль. Это произошло после списания около $8 млрд инвестиций в гигапроекты в конце 2024 года. Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим недавно признал, что королевство вынуждено "сдвигать сроки или пересматривать масштабы проектов".

Проблемы других мегапроектов

Накануне также стало известно, что Саудовская Аравия на неопределенный срок отложила проведение зимних Азиатских игр 2029 года в Trojena – еще одном проекте NEOM.

По данным The Mirror, изначально NEOM задумывался как заповедник площадью 6500 км², рядом с горным курортом Троэна, где ожидались первые в стране открытые горнолыжные склоны. Хотя Троэна должна была принять игры, чиновники признали, что объект не будет готов вовремя.

"Действительно, на момент написания статьи, единственной частью проекта, которая пока открылась, является яхтенный курорт Синдала на Красном море... Однако, как сообщается, кронпринц Мухаммед был недоволен результатом и имел вопросы по поводу высокой цены", – пишет издание.

По оценкам Knight Frank, стоимость района New Murabba составит около $50 млрд. Изначально его планировали завершить к 2030 году, однако сейчас дедлайн перенесен на 2040-й. Дизайн Mukaab также вызвал критику в соцсетях из-за сходства с Каабой – главной святыней ислама в Мекке.

Проблемы недостроев в мире

Напомним, в сельской местности графства Сассекс есть огромное поместье, которое могло бы соперничать с некоторыми королевскими резиденциями Великобритании, но оно недостроено.

Работы начались еще в 1985 году по заказу бизнес-магната Николаса ван Хогстратена, но не были завершены. Этот дворец строили десятилетиями, однако сейчас он разрушается. Речь шла о том, что Гамильтон-Палас все равно остается удивительной достопримечательностью.

