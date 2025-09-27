Совладельцами компании также станут инвесторы из США.

Electronic Arts может перестать быть публичной компанией. По данным The Wall Street Journal, издатель готовится к выкупу всех своих акций группой инвесторов за рекордные 50 миллиардов долларов. В сделке участвуют Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии и другие инвесторы.

Акции EA уже выросли на 15%. По информации источников, официальный анонс произойдёт на следующей неделе.

Если сделка состоится, это будет крупнейший в истории случай выкупа с привлечением заёмных средств. В результате EA уйдёт с биржи, а нынешние акционеры, включая мелких инвесторов, получат выплату за свои доли. Такой шаг обычно предпринимают, когда руководство считает компанию недооценённой и хочет развивать её без давления со стороны рынка.

Важную роль в сделке играет Саудовская Аравия - её Суверенный фонд активно вкладывается в игровую индустрию в рамках программы Vision 2030. К 2030 году страна планирует инвестировать в игры и киберспорт 38 миллиардов долларов, чтобы превратить себя в один из мировых центров индустрии.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts обещает, что пока что не будет повышать цены на игры. Глава EA Эндрю Уилсон в очередной раз напомнил, что индустрия сильно изменилась.

