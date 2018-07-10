Харьковский аэропорт отказался принять дальнемагистральный Airbus A330 с туристами

Международный аэропорт "Харьков" отказался принять широкофюзеляжный самолет Airbus A330 авиакомпании Air Leisure, который по заказу туристического оператора Join UP! должен был доставить 330 украинских туристов из Шарм-эш-Шейха.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба туроператора. "Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эш-Шейх - Харьков по заказу туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту "Борисполь". Самолет будет принят аэропортом "Борисполь" в 19:00", - отметили в компании.

Согласно сообщению, аэропорт «Харьков» в период с 5 июня по 9 июля 2018 года уже успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который выполнял аналогичные рейсы в Египет.

«Все разрешения на вылеты прошлых рейсов подтверждены Госавиаслужбой Украины. Причиной сегодняшнего решения аэропорта «Харьков» стала дополнительная проверка для способности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 на аэродроме кода 4С Харьков, которая одобрена во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушных судов типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков.

Отмечается, что обратный рейс по маршруту Харьков-Шарм-эш-Шейх от 10.07.2018 будет отправлен также из Киева.

«Туристам, которые летят с отдыха, туроператор Join UP! срочно запланировал трансфер комфортабельными автобусами из Киева в Харьков, заказал напитки и горячее питание. Туристам, которые должны были вылетать из Харькова, компания обеспечивает трансфер Харьков-Киев», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением николаевских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.