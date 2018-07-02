Украинские туристы «застряли» еще и на Мальорке – рейс из Испании в Украину отменен

По состоянию на 16:30 пассажирам начали возвращать багаж и организовывать поселение в гостиницах.

Украинцы, отдыхавшие на острове Мальорка в Испании, не смогли своевременно вылететь домой. Вывозной рейс им пообещали организовать лишь 3 июля.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на одну из пассажирок – Валерию Серую, украинские туристы находятся в аэропорту города Пальма-де-Мальорка с 5 утра 2 июля. Туры пассажиры покупали в турагентстве Join Up, рейс должна была осуществлять украинская авиакомпания YanAir.

По словам Валерии Серой, их самолет должен был улететь еще вечером 1 июля, однако турагент сообщил им о переносе рейса на утро. В отеле Валерии сообщили, что в связи с переносом рейса они с мужем могут остаться в номере до следующего утра. Однако не всем пассажирам так же повезло, говорит женщина.

"Некоторые другие пассажиры говорят, что их выселили в обед, и они до 5 утра ждали, потому что в их отеле не было мест", - отметила Валерия.

Прибыв в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль, но застряли в транзитной зоне.

"Здесь есть, где сидеть, очень комфортно. Есть и кафе, и магазины с бутербродами, но в аэропорту все дорого. Пол-литровая бутылка воды стоит почти 2 евро. Никакой информации относительно расселения или хотя бы относительно воды и еды никто нам не предоставляет. Другие пассажиры связываются со своими турагентами, но все предоставляют разную информацию", - рассказала Валерия.

Около обеда один из турагентов сообщил пассажирам, что только на следующий день, 3 июля, туроператор осуществит вывозной рейс из Пальмы-де-Мальорки. Также туристам пообещали жилье и питание.

Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Join Up Екатерина Резниченко. Она также пояснила, что туроператор не имеет доступа к транзитной зоне, где находились пассажиры, поэтому их питание и предоставление воды там должна обеспечить авиакомпания.

По состоянию на 16:30 пассажирам начали возвращать багаж и организовывать поселение в гостиницах.

Кроме того, в Join Up объяснили задержку рейса техническими проблемами авиакомпании YanAir. Как и другая авиакомпания - Bravo Airways - она часто сообщает о технических неисправностях самолетов и имеет регулярные задержки рейсов. В связи с этим в Join Up сообщили о решении сократить полетную программу по направлению Испания, что "позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять дальнейшее расписание рейсов".

"Будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья (с 4 июля), из Львова (с 9 июля) и из Одессы (с 14 июля). Вылет из Киева до Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10-11 дней. Полетная программа до Пальмы-де-Майорки снимается полностью со 2 июля", - говорится в сообщении, которое получили турагенты, сотрудничающие с Join Up.

Сообщается также, что туристы, которые забронировали отдых в Испании с вылетом из регионов, могут аннулировать заявки с полным возвратом стоимости или перебронировать тур на другое направление.

Связаться с представителями житомирской авиакомпании YanAir пока не удалось. Номера, представленные на сайте компании, как утверждается, не соответствуют.

Как сообщал УНИАН, несколько сотен украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов осталась в аэропорту Монастир, остальное – разместили в отеле города Сус. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с сотнями граждан Украины, которые «застряли» в аэропорту Туниса. Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Сегодня украинцев все же начали возвращать из Туниса домой. Днем в Украину вылетел первый из пяти самолетов.