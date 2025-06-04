Пророссийские силы страны продолжают выступать против введения евро.

Европейская комиссия разрешила Болгарии вступить в еврозону в 2026 году. Брюссель и Европейский центральный банк подтвердили, что София выполнила все условия для введения евро с 1 января 2026 года.

"Сегодня мы достигли важной вехи на нашем пути к вступлению в еврозону, отмеченной годами непрерывных усилий и строгой финансовой дисциплины. Введение евро улучшит экономическую стабильность и создаст более прочные основы для инвестиций и экономического роста", - заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков в интервью Financial Times.

Министры финансов еврозоны должны официально одобрить вступление Болгарии, но ожидается, что они сделают это в июле.

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"Болгария выполняет все критерии конвергенции, чтобы стать 21-м государством-членом еврозоны, что действительно является важной вехой. Это хорошая новость для Болгарии, которая принесет ощутимые выгоды гражданам и предприятиям... А также показывает, что еврозона в целом укрепляется и усиливает международное влияние евро. Это показывает, что это стабильная и привлекательная валюта", - сказал комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

Однако пророссийские силы в Болгарии выступают против присоединения к еврозоне. В свою очередь президент страны Румен Радев предложил провести референдум по этому вопросу — шаг, который представители правительства раскритиковали как саботаж.

Однако Желязков из правоцентристской партии "ГЕРБ" заявил, что членство в еврозоне "имеет политическое значение в сложной геополитической констелляции. Мы считаем это ощутимым признаком нашей европейской идентичности".

Переход Болгарии на евро - главные новости

Болгария присоединилась к Европейскому Союзу с начала 2007 года. Правительство страны стремилосб перейти с болгарского лева на евро.

Полномасштабное вторжение России в Украину и энергетический кризис в Европе спровоцировали всплеск инфляции в Болгарии, что вызвало опасения относительно введения евро, потому что это могло спровоцировать рост цен.

В 2023 году тогдашний министр финансов страны Ассен Василев сообщил, что фейковые СМИ и пророссийские политические партии пытаются помешать переходу Болгарии на евро к 2025 году. При этом София строго придерживалась намеченного плана.

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