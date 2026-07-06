Исчезнет ли гривня после вступления Украины в ЕС: банкир назвал главное условие перехода на евро

Вступление Украины в ЕС само по себе не будет означать автоматического перехода на евро.

Украина движется к более глубокой финансовой интеграции с Евросоюзом. Однако переход на евро – это долгосрочная перспектива, а не быстрое политическое решение.

Как сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, потенциальный переход с гривни на евро возможен только после адаптации банковского регулирования к нормам ЕС, стабилизации экономики, контроля над инфляцией, укрепления финансовой устойчивости, выполнения требований по валютной стабильности и завершения войны.

"Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривни на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла", – отметил банкир.

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Он указал, что даже вступление Украины в Евросоюз само по себе не будет означать автоматического перехода на евро. Перед этим страна должна как минимум два года находиться в специальном валютном механизме ERM II, который фактически проверяет способность национальной валюты оставаться стабильной по отношению к евро.

Мамедов также обратил внимание на важность финансовой евроинтеграции, в частности присоединения Украины к единой зоне платежей в евро SEPA. По его словам, это может сделать переводы для граждан быстрее и понятнее, а для бизнеса – упростить расчеты с европейскими партнерами.

Он считает, что практическая дискуссия о переориентации на евро может стать реалистичной не раньше, чем через 3–4 года после завершения войны или прекращения ее горячей фазы.

"Украина движется в сторону Европы, и роль евро в нашей финансовой системе будет постепенно расти. Но переход от гривни к евро – это долгосрочная перспектива, возможная только после вступления в ЕС, стабилизации экономики и выполнения всех необходимых условий", – добавил Мамедов.

Украинская гривна – главные новости

В начале июня стало известно, что украинская гривна заняла 11-е место в мировом антирейтинге валют по итогам января–мая 2026 года. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин тогда сообщил, что абсолютным лидером антирейтинга стал ливийский динар, который ослаб по отношению к доллару на 14,6% с начала года. В свою очередь, гривна потеряла около 4,7%.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что украинский валютный рынок до 12 июля вряд ли подвергнется резким колебаниям курса. Он тогда отметил, что курс доллара до 12 июля будет находиться в пределах 44,7–45,1 гривни, а евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни.

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