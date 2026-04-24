Туристам предлагают бороться с выгоранием в 'мертвых зонах'

Чтобы отпуск не превратился в удаленную работу, туристам предлагают максимально отключаться от гаджетов.

В последние время среди миллениалов и зуммеров набирает популярность формат путешествий, предполагающий намеренное отключение от внешнего мира в эпоху постоянного пребывания в сети.

Как пишет Euronews Travel, благодаря развитию технологий и доступности Интернета для многих людей отпуск легко может перерасти в удаленную работу. Быстрая проверка электронной почты во время ужина на свежем воздухе, рабочий звонок в дороге и прочие уведомления регулярно прерывают то, что должно быть отдыхом, тем самым еще больше усиливая выгорание.

"Мы склонны думать о путешествиях как о стремлении к месту назначения, но в равной степени это и стремление от чего-то отдалиться, будь то работа или другие стрессовые факторы. Психологически мы часто пытаемся отстраниться от того, что нам не приносит пользы, в поисках чего-то, что принесет больше удовольствия", – пояснила доктор наук в области управления туризмом Биргит Трауэр.

Видео дня

Вот тут-то и вступает в игру "мертвая зона" – концепция, подразумевающая преднамеренное отключение от внешнего мира во время отпуска, например, выбор места отдыха вдали от цивилизации с плохим сигналом или избирательный подход к уведомлениям, например, будем отключения рабочего телефона или настройки переадресации электронной почты с автоматическим сообщением об отсутствии на рабочем месте.

Как пояснила доктор Трауэр, монотонность повседневной рутины в сочетании с ожиданиями, которые она предъявляет, может истощать чувство собственного достоинства и создавать барьеры для социального взаимодействия, тогда как "мертвая зона" дает людям возможность пробудить "врожденные человеческие способности к общению, доброте к другим и воссоединению с собой".

При этом она признает, что, отключившись от гаджетов, путешественники могут снизить уровень стресса и тревоги, одновременно улучшая настроение. Ограничение времени, проведенного за экраном, также может улучшить сон и повысить осознанность.

В то же время эксперт по путешествиям и сторонница здорового образа жизни обратила внимание и на негативные стороны такого формата отдыха, в частности, на так называемый "обратный культурный шок", когда путешественники в "мервую зону" по окончании отдыха думают и чувствуют себя иначе, но окружающая среда остается прежней.

"Это может быть сложно, потому что создает разрыв, когда они больше не чувствуют себя вписанными в свои старые привычки, и это может заставить их хотеть снова сбежать, а не интегрировать эти изменения в повседневную жизнь и распорядок дня после возвращения", – констатирует доктор Трауэр.

При этом она не согласна с мнением, что поездки в "мертвую зону" должны быть исключительно длительными, отвечая на вопрос о доступности этой тенденции в плане цены.

"Хотя такие направления, как Австралия или некоторые части Азии, популярны для того, чтобы отключиться от внешнего мира, я всегда говорю, что это может начаться гораздо ближе к дому, даже с внутренних поездок", – поясняет эксперт.

Например, в поисках тишины туристам предлагают обратить внимание на рыбацкие деревушки греческого острова Аморгос, где до сих пор царят традиции и размеренный образ, или на 1400-километровый румынский пешеходный маршрут Трансильваника через леса, деревни и горные хребты. Тем временем, фьордовые пейзажи Дании отличаются спокойной водой, открытым небом и прохладной погодой.

Другие новые необычные туристические тренды

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также одним из главных тревел-трендов в 2026 году стал цветочный туризм. На фоне того как туристы отказываются от суетливых маршрутов, все более привлекательным для них становится планирование поездок, основанных на мимолетных природных моментах.

Еще один популярный тренд – летние лагеря для взрослых. Суть таких мест заключается в том, чтобы отдыхать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и заниматься чем-то в группе с другими людьми.

Тем временем, среди женщин популярностью пользуется новый формат отдыха "singlemoon". Это не соло-путешествие в более привычном понимании этого явления – здесь на смену койко-местам в дешевых хостелах приходят роскошные отели, а изнуряющие забеги по всем возможным достопримечательностям заменяет релакс в СПА.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.