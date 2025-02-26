Singlemoon – это в первую очередь забота о себе.

В последнее время среди женщин-туристок, предпочитающих путешествовать в одиночку, все большую популярность набирает тренд, получивший название "singlemoon", что можно перевести как "медовый месяц в одиночку".

Издание о туризме и развлечениях Time Out разбиралось, что это такое и почему это так нравится женщинам.

"Ваши друзья либо слишком бедны, либо слишком заняты. Никто не может договориться о датах, направлениях, мероприятиях или где остановиться. Вытащить поездку за пределы группового чата – само по себе волшебное достижение, не говоря уже о том, что кто-то отказывается от поездки после того, как вы внесли невозвращаемый депозит. Но что, если вы полностью исключите всех остальных из уравнения? Добро пожаловать в "singlemoon", где вы можете отправиться туда, куда хотите, когда хотите и делать то, что хотите – хотя и с долей роскоши", – аргументируют авторы материала.

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При этом они подчеркивают, что singlemoon – это не соло-путешествие в более привычном понимании этого явления. Здесь на смену койко-местам в дешевых хостелах приходят роскошные отели, а на смену изнуряющим пешим прогулкам по всем возможным достопримечательностям – релакс в СПА.

Singlemoon – это в первую очередь забота о себе. Если раньше увидеть мир в одиночку решались лишь немногие смельчаки, но теперь это почти что обряд посвящения – особенно для женщин, которые слишком часто отодвигают собственные потребности на второй план.

"Я начала отправляться в одиночные путешествия, когда у меня была послеродовая депрессия. Это дало толчок моему выздоровлению. Так я снова обрела себя", – рассказала журналу Time Out мать двоих детей Бхарти Лим.

Ребенку Лим было 11 месяцев, а ее старшему ребенку – три, когда она отправилась в свою первую одиночную поездку на Кипр. Несмотря на то, что другие родители называли ее "эгоистичной", это придало ей уверенности, которая была ей нужна в ее семейной жизни и за ее пределами.

"Муж говорит, что он видел, что я вернулась другой. Затем я отправилась в Колумбию, чтобы заняться альпинизмом, а также на выходные в Великобританию. Я просто жажду одиночных каникул. Мой муж так поддерживает меня в этом для моего психического благополучия. Жизнь полна забот, но я знаю, что это время в одиночестве так важно для меня – без того, чтобы кто-то что-то от меня требовал", – поясняет она.

При этом туристическая организация Road Scholar обнаружила в отчете за 2024 год, что до 85% участников туров компании, которые путешествуют в одиночку, – женщины, и по крайней мере 60% из них были женаты, но предпочли путешествовать без супруга.

"Женщины теперь принимают идею путешествий в одиночку не как признак изоляции, а как акт расширения прав и возможностей, любви к себе и исследования. Приключения в одиночку – это не просто возможность побыть в одиночестве, это возвращение домой с новыми перспективами, более сильной самооценкой и еще более глубокой признательностью за временно оставленные отношения", – поясняет старший поведенческий аналитик Canvas8 Анна Валецко в комментарии Time Out.

А еще singlemoon – это возможность посетить традиционные места отдыха для пар, не дожидаясь, когда у вас появится правильный партнер для этого.

Шеф-повар Элиша Рош рассказала, что после того, как она победила рак в 2015 году, она уволилась с работы, чтобы путешествовать в одичноку по Бали в течение шести месяцев, и с тех пор она практикует это постоянно.

"Во время карантина я остановилась на курорте для медового месяца на Мальдивах. Я была единственным одиноким человеком на острове. Было весело жить на вилле для пар на сваях посреди океана с лепестками роз, разбросанными по всей кровати", – рассказала она Time Out.

С тех пор Рош пообещала себе каждый год отправляться за границу в одиночное путешествие – даже если она встретит кого-то для романтических отношений.

"Мои ежегодные одиночные поездки священны, и даже если я встречу партнера, я все равно буду выступать за то, чтобы отправиться туда в одиночку. Моя уверенность в себе взлетела, и я думаю, что так у вас будет больше приключений", – говорит она.

Тем времерем, Майя Риаз отправилась в singlemoon в Кейптаун (Южная Африкав), и это приключением стало для нее "отпуском всей жизни".

"Никто из моих друзей не хотел ехать со мной, поэтому я решила поехать сама и устроить себе настоящее роскошное путешествие", – вспоминает она.

В отпуске, похожем на медовый месяц, Риаз отправилась в свой первый в жизни сафари-тур, исследовала остров Робин, совершила одиночный полет на вертолете и даже поднялась на свою первую в жизни гору Львиная Голова. При этом она остановливалась в люксе и летела бизнес-классом.

"Это было волшебно. Я не хотела ехать в бюджетный отпуск только потому, что я была одна", – поделилась туристка.

И туристические экперты с ней полностью согласны: жизнь слишком коротка, чтобы ждать возможности увидишь мир, особенно когда ты в лучшей компании: с самим собой.

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