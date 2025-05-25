В отсутствие Google карт ему пришлось полагаться на указания от местных жителей и собственную интуицию.

Халид Джавед во время своего путешествия из Мумбаи в деревни Тангкхул Нага в Манипуре (Индия) решил провести экспериментальный "цифровой детокс" и полностью отказаться от телефона. Как рассказал турист в эссе для Business Insider, во время этого эксперимента он столкнулся со многими трудностями, однако также вынес для себя несколько неожиданно ценных уроков.

Как отмечает Халид, первый час без телефона был "похож на шаг в безмолвную пустоту".

"Не было Google Maps, чтобы расшифровать извилистые горные тропы, и не было переводчика, чтобы вести разговоры на диалекте Тангкхул в деревне. Мое сердцебиение подскочило, когда навалился туман, стирая ориентиры. Я был потерян, одинок и полностью зависел от незнакомцев и бумажной карты", - рассказал он.

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Однако местные жители стали для него компасом в путешествии, и научили его "больше доверять интуиции".

"Пожилая женщина начертила маршрут на моей карте пальцами, испачканными углем: "Следуй за красными молитвенными флагами, затем за козами"… К закату я сменил алгоритмическую уверенность на человеческую интуицию и нашел свой гостевой дом", - делится он.

Позже он обнаружил, что и без телефона находит способы запечатлеть воспоминания. Так, он вел дневник при свечах, и, не имея возможности делать снимки, зарисовывал увиденные картины.

"Вместо того чтобы за считанные секунды сделать десятки снимков долины с разных ракурсов, мне пришлось замедлиться и запомнить детали… По иронии судьбы, мои "моменты Kodak" без телефона стали более захватывающими, чем любая отфильтрованная фотография", - пишет он.

При этом он упоминает случай, когда к нему подошла девочка-подросток и спросила, могу ли я сделать фотографию ее семьи и разместить ее на Facebook. Единственный доступ к интернету у ее семьи был в трех часах ходьбы от города.

"Эта просьба меня опустошила. Вот я, романтизирую свою "благородную" детоксикацию, в то время как они видят социальные сети и связь как спасательный круг к возможностям. Для них онлайн-пост имеет шанс стать вирусным, что может означать получение стипендии или других значимых ресурсов", - пишет он.

При этом, отмечает Халид, чем больше времени он проводила без телефона, тем больше понимал, как ему повезло иметь его в качестве способа навигации и связи с друзьями по всему миру.

В то же время, по его мнению, телефон легко может стать слишком большим костылем и отвлекающим фактором.

"Я также заново открыл для себя искусство ожидания и восприятия окружающего мира — пристально из окон поезда, подслушивая разговоры на рынке и позволяя своему разуму блуждать без экрана, чтобы заглушить скуку", - подытоживает он.

Ранее туристы рассказали о своих самых забавных ошибках в путешествиях.

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