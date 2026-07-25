Кошки спят до 16 часов в сутки не из-за лени: ученые объяснили истинную причину

По данным Sleep Foundation, типичный кошачий сон длится примерно 78 минут.

Каждый владелец кошки замечал , что питомец способен спать чуть ли не полсуток. Взрослые кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, а распространённое объяснение этому – якобы животному нужен весь день, чтобы накопить силы – верно лишь наполовину, пишет Space Daily.

Ветеринары и специалисты по уходу за животными действительно сходятся во мнении, что здоровые взрослые кошки спят 12–16 часов, а котята и пожилые животные спят ещё больше. При этом кошки – полифазные: они не спят одним длинным блоком, а разбивают суточную норму на отдельные "сессии". По данным Sleep Foundation, типичный кошачий сон длится примерно 78 минут.

Говорят, что кот способен разгоняться почти до 50 км/ч, хотя реальный максимум ближе к 48 км/ч, и это цифра из популярных справочников, а не из тщательных измерений. Обычный спринт кошки – это скорее 32–40 км/ч. Впрочем, суть не в точной цифре: кошка действительно создана для короткого рывка, а не для длительного бега.

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Поскольку кошки – хищники-засадницы, стереотип о "лентяе на подушке" неверный. Кошка выслеживает добычу, ждёт подходящего момента, делает рывок и останавливается – и всё в её теле приспособлено именно под этот ритм: задние лапы работают как пружина, гибкий позвоночник удлиняет шаг, а длительная неподвижность внезапно сменяется всплеском скорости. Кроме того, кошки наиболее активны на рассвете и в сумерках, поэтому длинные "пустые" отрезки днем и ночью логично вписываются в этот режим.

Проблема – именно в объяснении механизма. Несколько секунд спринта, даже повторенные несколько раз в день, не создают такого "энергетического долга", который пришлось бы отсыпать 14 часов. Гипотеза о том, что сон нужен прежде всего для экономии энергии, уходит корнями в исследование Гарольда Зепелина и Аллана Рехтшаффена 1974 года. Тогда на примере 53 видов млекопитающих выяснили, что продолжительность сна растёт вместе с метаболизмом. Однако более поздние обзоры показывают, что энергия, которую на самом деле экономит глубокий сон, слишком мала – поэтому многие исследователи сомневаются, что экономия энергии является главной функцией сна.

Сравнительные исследования указывают на другое объяснение: продолжительность сна у млекопитающих зависит сразу от нескольких факторов – метаболизма, размера тела и того, насколько вид подвержен риску стать чьей-то добычей. Животные, на которых активно охотятся, спят меньше и не так глубоко. А мелкий хищник, на которого самого редко нападают, может позволить себе долгий и крепкий сон практически без риска.

Домашняя кошка – как раз такой случай в самом безопасном варианте: без хищников, с едой по расписанию и главным "решением дня" – выбрать самое солнечное место на полу. Поэтому его долгий сон, скорее всего, отражает именно безопасность, а не потребность восстанавливаться после охоты.

Итак, кот спит столько не потому, что ему это крайне необходимо для следующего рывка, а потому, что может себе это позволить – и всегда мог.

Интересные факты о кошках

Ранее мы писали, что взаимное вылизывание кошек не всегда означает проявление любви. Исследователи из Гентского университета выяснили, что иногда такое облизывание – это скрытая форма издевательства: одна кошка навязчиво облизывает другую, заставляя её уйти с привлекательного места, а не проявляя заботу. Ученые проанализировали видео 53 семей с двумя и более кошками и выявили две модели поведения – дружескую, с мурлыканьем и тесным контактом, и напряженную, когда животное пытается уклониться, а взаимодействие часто заканчивается ссорой.

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