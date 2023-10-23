Также всем украинцам предлагают воспользоваться бесплатным менеджером паролей.

Украинская команда KeepSolid бесплатно раздает VPN Unlimited – программу для обхода блокировок, а также защиты ПК и смартфонов. Чтобы получить ее, нужно пройти быструю верификацию через "Дію".

Инициативу по бесплатному доступу к VPN каждому украинцу компания запустила в августе прошлого года. Тогда акция должна была длиться год, но в KeepSolid решили продлить ее еще на год.

Вдобавок к программе для обхода блокировок, украинцам отдают год бесплатного Passwarden – утилита для хранения и защиты ваших паролей и любой другой конфиденциальной информации в браузере.

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Чтобы активировать подписку

Перейдите по ссылке и войдите в личный кабинет с помощью вашего KeepSolid ID (создайте новый аккаунт если вы новый пользователь). Выберите "Дія.Підпис" (Diia.Signature) для подтверждения. Просканируйте в "Дії" QR-код, который появится на экране. Кнопка сканера находится в правом верхнем углу раздела "Документы". Зайдите в свой аккаунт в приложениях VPN Unlimited и Passwarden. Если у вас их нет, загрузите и установите.

Как известно, с начала войны спрос на VPN-сервисы в Украине вырос на сотни процентов, особенно среди тех, кто живет во временно оккупированных Россией городах, где свободный доступ к новостям ограничен. В свою очередь РФ ограничивает доступ к VPN, чтобы лишить россиян объективных новостей.

Также УНИАН пересказывали расследование The Wired о мессенджере Telegram и его основателе россиянине Павле Дурове. Несмотря на его обещания не сотрудничать с правительством РФ, Дуров все же мог пойти на компромиссы с Кремлем, чтобы сохранить 7% российской аудитории Телеграма.

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