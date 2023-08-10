Также там ведется информационная кампания против VPN.

Российские власти пытаются усилить цензуру, ограничивая доступ граждан РФ к виртуальным частным сетям (VPN), чтобы лишить их доступа к объективным международным источникам новостей.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, за последнюю неделю Кремль усилил свои усилия. Многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России.

По данным британской разведки, VPN чрезвычайно популярны в России, хотя они и запрещены с 2017 года. Эти сервисы позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в частности, о войне в Украине.

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"Виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий контроль над внутренней информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, передавая свои личные данные", - отмечают в ведомстве.

Война в Украине - что думают в России

В апреле сообщалось, что войну против Украины поддерживают 75% россиян.

После полутора лет кровопролитной войны в Украине россияне продолжают повторять, что правительство РФ "все делает правильно", а они "не разбираются в политике".

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