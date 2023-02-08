Технически Telegram считается защищенным мессенджером, но расследование указывает, что слежку за пользователями мессенджера можно организовать с помощью обычных API-инструментов.

В популярном мессенджере Telegram имеются штатные инструменты, которые при должном подходе позволяют следить за любыми действиями пользователя. Более того, "Секретные чаты" тоже не так уж и безопасны, поскольку российские спецслужбы научились читать и их.

Издание Wired опубликовало большой материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова, и как путинский режим предугадывает каждый шаг российских активистов благодаря ему.

Автор материала утверждает, что во многих отношениях российским властям даже не нужно сотрудничать с Telegram для "слежки" за пользователями. Дело в том, что слежку за пользователями "Телеграма" можно организовать с помощью обычных API-инструментов мессенджера. Как правило, их используют сторонние разработчики для создания ботов, сбора данных или проведения исследований.

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Однако в случае с Telegram API позволяет архивировать "почти весь" мессенджер – включая небольшие каналы и публичные группы. После этого, зная телефон пользователя, можно легко получить все сообщения, которые он отправлял в любую публичную группу или канал.

По словам создателя защищенного мессенджера Signal, даже WhatsApp и Facebook обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram.

В течение многих лет Дуров рекламировал открытый API своего мессенджера как "эмблему приверженности к прозрачности", позволяя любому проверять исходный код Telegram или создавать автоматических ботов, которые могут, среди прочего, транслировать сводки новостей, обрабатывать платежи или передавать команды в любой подключенному к интернету девайсу.

Но это также делает Telegram потенциально мощным инструментом для массовой слежки. OSINT-специалисты могут создавать "армию ботов", чтобы отслеживать пользователей "Телеграма" по имени, подпискам и публичным группам. Все это позволяет получить подробный портрет того или иного человека, просто введя его Telegram ID.

Также в материале говорится, что российские спецслужбы, похоже, научились читать даже зашифрованные чаты. Сам мессенджер утверждает, что ее функция "секретных чатов" со сквозным шифрованием (сообщения, которые нельзя пересылать) "безопасна до тех пор, пока ваше устройство находится в безопасности в вашем кармане".

Так, несколько оппозиционных активистов рассказали The Wired, что видели, что их сообщения в закрытых чатах помечались как прочитанные – хотя они точно знали, что получатель их не читал. Также упоминается история, когда российские силовики пришли с обысками к журналистам и администраторам телеграм-каналов и прямо перед обыском читали все их сообщения друзьям в реальном времени.

Представитель "Телеграма", отвечая на запрос журналистов, заявил, что компания никогда не передавала данные пользователей ФСБ или Кремлю. При этом сам Дуров отказался разговаривать с Wired.

Георгий Лобушкин, "давний соратник" предпринимателя, объяснил журналистам, что хоть российский рынок и важен для Telegram, "Дуров скорее откажется от него, чем начнет сотрудничать с властями". Впрочем, это вполне может быть "блефом", учитывая огромный процент пользователей платформы, который приходится на РФ.

Как УНИАН писал ранее, Россия с начала 2023 года значительно ограничила функционал Telegram – мессенджер попал в особый список. Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

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