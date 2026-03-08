Xiaomi пропустит 18-ю серию и сразу выпустит Xiaomi 26: в чем причина

Отказ от Xiaomi 18 не повлияет на сроки релиза новой флагманской серии, которая ожидается в сентябре 2026 года.

Xiaomi может отказаться от привычной схемы нумерации своих флагманских смартфонов. По данным инсайдеров, компания рассматривает возможность пропустить серию Xiaomi 18 и сразу представить линейку Xiaomi 26.

Сообщается, что новая серия может быть анонсирована уже в сентябре 2026 года. При этом сама смена названия может быть частью новой маркетинговой стратегии компании, которая позволит унифицировать нумерацию устройств и синхронизировать ее с HyperOS 26.

Напомним, в 2025 году Xiaomi уже пропустила шестнадцатую серию и вместо Xiaomi 16 выпустила Xiaomi 17 – чтобы названия их флагманов не отличались от новых iPhone. Если информация подтвердится и компания пропустить не один, а сразу восемь поколений, это станет одним из самых необычных ребрендингов в истории бренда.

Ранее в интернет "утек" первый качественный рендер Xiaomi 18. Ожидается, что устройство будет заметно отличаться от предшественника и по дизайну напоминать старые iPhone Pro.

Еще ходят слухи, что Xiaomi следующего поколения получит перископную камеру с 5х-зумом и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Более дорогие версии Pro-линейки получат модификацию с приставкой "Pro", тогда как базовая модель будет использовать стандартную версию чипа.

Напомним, 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них уже давно не получали крупных обновлений, а теперь окончательно лишаются и патчей безопасности.

А в конце февраля на глобальном рынке дебютировала линейка Xiaomi 17. Обе модели получили "урезанные" батареи и конфигурации памяти, а также более высокий ценник.

