Xiaomi призвала готовиться к подорожанию их смартфонов – и не только она

Текущий этап роста цен может продлиться до конца следующего года.

Телефоны Xiaomi могут заметно подорожать в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор компании Лэй Цзюнь, комментируя ситуацию на рынке компонентов и растущие затраты на производство.

С начала года резко вырос спрос на микросхемы памяти. Это связано со стремительным развитием технологий ИИ, которые требуют все больше вычислительных ресурсов и памяти. В результате производители смартфонов столкнулись с дефицитом поставок и увеличением себестоимости устройств.

Лэй Цзюнь признал, что ситуация создает серьезное давление на бизнес компании и ее продуктовые линейки. Повышение цен на смартфоны и другую подобную электронику все равно не будет достаточным для того, чтобы компенсировать дефицит памяти. Несмотря на это, корпорация постарается смягчить удар по пользователям.

По оценкам руководства компании, текущий этап подорожания может продолжаться до конца 2027 года. Напомним, в конце прошлого года Xiaomi уже начала повышать цены на планшеты: удорожание составило 15-30 долларов в зависимости от модели.

Подорожание компонентов уже влияет на всю индустрию потребительской электроники. Ранее генеральный директор Nothing Карл Пей предупредил, что в 2026 году смартфоны станут либо хуже, либо на 30% дороже. В то же время есть опасения, что бюджетные смартфоны могут постепенно исчезнуть с рынка.

Напомним, 1 марта Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов. Большинство из них уже давно не получали крупных обновлений, а теперь окончательно лишаются и патчей безопасности.

А в конце февраля на глобальном рынке дебютировала линейка Xiaomi 17. Обе модели получили "урезанные" батареи и конфигурации памяти, а также более высокий ценник.

