Вышло самое крупное обновление Windows 11 – ради него даже перенесли Windows 12

Даже если не учитывать ИИ-функции, то и без них в этом обновлении есть много нового.

Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, которое стало крупнейшим в истории этой операционной системы. Ради него корпорация даже перенесла релиз Windows на 2025 год.

Обновление распространяется постепенно, но пока что его установка запускается только в ручном режиме. Для этого нужно перейти в приложение "Параметры" и самостоятельно запросить обновление. Также доступна пробная версия самой свежей версии Windows 11 для владельцев более старых ОС.

После установки Windows 11 (24H2) пользователям станет доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ. Список ключевых нововведений:

Эксклюзивные возможности ПК Copilot+: "Живые субтитры", инструменты для генерации картинок, технология масштабирования изображения Auto Super Resolution и шумоподавление Voice Clarity.

Новая боковая панель в меню "Пуск", которая предоставляет информацию о состоянии батареи подключённого смартфона, а также быстрый доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям.

Возможность беспроводного доступа к файлам и папкам Android-смартфона через "Проводник".

Обновленный и более оптимизированный "Проводник".

Нативная поддержка работы с архивами 7z и TAR.

Интерфейс меню "Быстрых настроек" на панели задач был переработан.

Новый режим энергосбережения – его можно включить как для ноутбуков, так и для десктопных компьютеров.

Поддержка звука Bluetooth Low Energy Audio для вспомогательных устройств.

Увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.

Владельцам компьютеров Copilot+PC новая версия OC стала доступна еще летом.

Как сообщал УНИАН, в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. Актуальная операционная система захватила почти треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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