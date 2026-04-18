Американка после 70 лет брака раскрыла 'секрет' сохранения любви

Они делают это, когда просыпаются и когда ложатся спать.

Американка Розалин Энгельман, которая замужем уже 70 лет, рассказала о "ритуале", помогающем сохранять любовь в отношениях, пишет CNBC.

Отмечается, что Розалин познакомилась со своим будущим мужем Ирвином в 1953 году, когда ему было 19, ей - 15.

"Я сразу влюбилась. Он выглядел как кинозвезда", - сказала Энгельман.

После трех лет отношений пара поженилась в ноябре 1956 года. За 70 лет брака Энгельманы поддерживали друг друга в карьере - в искусстве и бизнесе, вырастили двоих детей, дождались внуков, переехали из северной части штата Нью-Йорк в Коннектикут и много путешествовали по Европе и Азии.

С возрастом им также пришлось вместе пройти через трудности, включая онкологию. Сейчас они живут в доме с поддержкой для пожилых людей в Манхэттене.

По словам Розалин, за все эти годы у них сохранился один "ритуал":

"Мы всегда говорим "я тебя люблю" и целуемся, когда просыпаемся и когда ложимся спать".

Она не помнит, когда именно появился этот ритуал, но уверена, что именно он помог сохранить их чувства.

"Я думаю, каждый жест доброты и любви укрепляет отношения. Мне очень повезло, потому что я не помню времени, когда наши отношения не были крепкими. У нас были взлёты и падения, но они были вызваны внешними обстоятельствами, а не нами".

