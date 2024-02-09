Премьера большого обновления Windows с опорой на искусственный интеллект состоится в начале осени.

Активно циркулирующие в последнее время слухи о скором выходе Windows 12 оказались неверными – Microsoft подтвердила, что не планирует выпускать новую операционную систему в этом году.

Вместо этого компания готовит к выходу следующую версию Windows 11 под номером "24H2". Даже известно кодовое название сборки – Hudson Valley. Тестовые версии уже вскоре станут доступны участникам программы Windows Insider.

Сообщается, что Windows 11 24H2 станет крупнейшим обновлением в истории этой ОС, включающим элементы искусственного интеллекта. Главное нововведение – оболочка Windows Shell на базе ИИ, а также модернизированный чат-бот Copilot. Пользователи смогут искать информацию на компьютере на естественном языке – например, можно попросить Windows найти "документ, который Боб прислал мне в WhatsApp несколько дней назад".

Видео дня

Кроме того, появятся "Истории" – Copilot научится запоминать все открываемые пользователем приложения и документы, формируя временную шкалу. Пользователь сможет "перематывать время": например, поднимать конкретные сведения, которые он изучал несколько часов назад.

Какие еще функции появятся в Windows 11:

технология апскейлинга Super Resolution, которая масштабирует изображение в видео и играх с минимальными потерями.

улучшенный режим экономии заряда аккумулятора – с ним автономность ноутбука поднимется до 50%;

переработанный интерфейс: концепция предполагает "плавающую" панель задач и системный трей в верхней части экрана.

любые обои рабочего стола можно превратить в трехмерные с эффектом параллакса.

Официальный релиз Windows 11 24H2 для всех пользователей запланирован на осень 2024 года. Таким образом, Windows 12 выйдет в лучшем случае во второй половины 2025 года.

Очевидно, Microsoft не торопится выпускать новую ОС, так как многие пользователи просто не желают обновляться до Windows 11. Спустя более чем два года с релиза эта ОС установлена всего на 25% компьютерах. И это несмотря на то, что Microsoft давно объявила о прекращении выпуска контентных обновлений для "десятки".

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

Вас также могут заинтересовать новости: