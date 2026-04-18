РФ может готовить наступление с Беларуси: Дикий объяснил намерения Кремля

О полномасштабном наступлении, как в 2022 году, речи не идет, отметил эксперт.

Россия может планировать отвлекающий удар на севере, в частности с использованием белорусских военных, если им удастся убедить в этом Александра Лукашенко. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений Дикий – ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Я абсолютно акцентирую внимание на понятии отвлекающий удар. У россиян физически сейчас нет тех сил, которыми можно было бы с севера либо идти на Киев, либо пытаться отрезать Киев от Западной Украины. Этот шанс они упустили в 2022 году. Сейчас у них просто физически нет кем это делать. Но попытаться там что-то имитировать, превратить белорусскую границу, которая сейчас на самом деле абсолютно спокойна, превратить ее в нечто подобное тому, чем сейчас являются Черниговская или Сумская области. Вот на это у них сил вполне хватает", – сказал Дикий.

Он добавил, что россиянам это необходимо на фоне успехов Сил обороны на фронте. Эксперт отметил, что украинские защитники все активнее перехватывают инициативу на различных участках фронта. И РФ важно вернуть себе инициативу.

Видео дня

"Им приходится защищать свои части, защищать свои позиции, а не развивать наступление на нашу территорию. Но ведь они знают наше критически слабое место. Наше критически слабое место – это нехватка резервов. Это наша проваленная мобилизация. И в этой ситуации создать нам реальные боевые действия, пусть даже низкой интенсивности, как в Черниговской области, но реальные боевые действия на северной границе – это плюс еще три области добавляется. Понятно, что нам придется туда перебрасывать какие-то части, а откуда нам их перебрасывать? Резервов нет, их придется перебрасывать с фронта", – добавил Дикий.

Нападение РФ с территории Беларуси – что известно

Напомним, 17 апреля президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ снова пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, Минск, в частности, строит дороги к территории Украины и налаживает артиллерийские позиции.

Также ранее в Беларуси объявили призыв на службу офицеров из числа резервистов. Отмечается, что их направят в армию и пограничную службу. Масштабы этого призыва резервистов публично не озвучиваются.

