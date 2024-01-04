Microsoft уверена, что 2024-й станет "годом ПК с искусственным интеллектом", и начинает его с существенного изменения клавиатуры.

Почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она придет на смену "Windows", расположенной между клавишами "Alt" и "Ctrl", которая запускает меню "Пуск".

Microsoft уверена, что 2024-й станет "годом ПК с искусственным интеллектом", и начинает его с существенного изменения клавиатуры. Речь про совершенно новую клавишу Copilot – она будет запускать одноименного ИИ-ассистента.

Клавиша, украшенная радужной иконкой, появится на новых ПК и ноутбуках от партнеров Microsoft, а также на других устройствах. Но использовать ее удастся только с Windows 11: на старых ОС новая клавиша будет выполнять прежнюю функцию, а именно запуск панели "Пуск".

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. Кроме того, бот сможет подсказать время в других городах, спрогнозировать погоду и даже написать сочинение, используя текст из буфера обмена.

Первыми новую клавишу получат новые модели серии ноутбуков Surface в начале года. По слухам, Microsoft весной планирует выпустить Surface Pro 10 и Surface Laptop 6.

Недавно Microsoft выпустила Copilot с доступом к GPT-4 и DALL-E 3 для iOS и Android – оно бесплатно для всех и не требует регистрации. Приложение работает аналогично ChatGPT, и даже в некоторых моментах превосходит его.

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