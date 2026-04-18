В Киеве взорвался трансформатор: на левом берегу перебои с электричеством

Официально о причинах пожара пока не сообщалось.

18 апреля распространилось сообщение о пожаре на трансформаторе в районе Русановских садов в Киеве. Жители Левого берега, в частности, улицы Радужной, сообщили о перепадах напряжения, внезапных отключениях света. У кого-то свет пропадал на несколько минут, у кого-то отключения длились несколько секунд, сообщили киевские паблики.

В итоге часть Левого берега Киева осталась без электроснабжения. Речь идет об аварийной ситуации, ведь о плановых отключениях не сообщалось. Официальные сайты не предоставляют полную карту отключений, но локальные жалобы на проблемы с электричеством появились в нескольких левобережных районах столицы.

В ГСЧС или других официальных органах пожар не комментировали. Также на это не реагировали в ДТЭК.

В то же время подобная авария может ощутимо ударить по быту, ведь свет пропал вечером, когда люди обычно пользуются плитами, бойлерами, освещением и заряжают телефоны. В таких случаях электрики советуют отключить чувствительные приборы, чтобы перепады напряжения им не повредили.

Подготовка к зиме

Напомним, что в Украине уже идет подготовка к следующему отопительному сезону. Работы и ремонты расписаны в графике с учетом состояния энергосистемы после российских обстрелов. По словам президента Владимира Зеленского, часть регионов отстает от плана.

Известно, что отремонтировать часть оборудования помогут партнеры, которые пришлют дополнительные конструкции.

