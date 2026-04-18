В Хотинской крепости обрушилась одна из стен (фото)

В Хотинской крепости в Черновицкой области произошел частичный обвал на одной из стен. Вскоре доступ туристов к аварийному участку ограничили, сообщил мэр Хотина Андрей Дранчук в Facebook.

"Да, к сожалению, это не искусственный интеллект. Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и крайне опасная ситуация. Да, произошёл частичный обвал большой стены. И этот обвал очень значительный. Все живы! Самое главное, что никто не пострадал", - написал он.

Обвал произошел на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость". Дранчук отметил, что команда заповедника отреагировала очень быстро, привлекая работников ГСЧС.

Мэр Хотина добавил, что сейчас ведется фиксация масштаба повреждений. Он подчеркнул, что уже начался поиск финансирования реставрационных работ.

