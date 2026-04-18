'Не скажешь, что бандюк': соседи рассказали о киевском стрелке

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, жил без семьи в квартире, которую приобрел после начала войны на Донбассе. Об этом рассказали соседи стрелка в комментарии "Новости.LIVE".
"Я его визуально знаю, этого мужчину. Он такой дядька интеллигентный, никогда не скажешь, что он какой-то там бандюк. Всегда с рюкзаком, всегда здоровается. Он так особо не общался с людьми: поздоровался и ушел", - рассказала соседка.
По словам женщины, мужчина жил в квартире один, без семьи. Квартиру он приобрел около десяти лет назад.
"Наверное, тогда он купил квартиру, когда в Донецке началась война. И он, видимо, тогда переехал сюда", - добавила женщина.
Обновлено в 20.55. В комментарии корреспондентке УНИАН эта женщина высказала предположение, что стрелок был заслан в Украину россиянами.
"Он не хотел с кем-то общаться. Поздоровался и побежал. А так он ни с кем не общался", – сказала соседка.
Другая женщина заявила УНИАН, что стрелок ранее утверждал, будто он служил в "каких-то структурах".
При этом никто из опрошенных соседей не смог подтвердить, что мужчина открыто высказывал какие-либо пророссийские взгляды.
Теракт в Киеве: что известно
Как писал УНИАН, в Киеве в районе Демеевки мужчина с автоматом открыл стрельбу по прохожим, в результате чего есть погибшие и раненые, среди которых ребенок. Преступник скрылся в супермаркет, где впоследствии спецподразделение КОРД его ликвидировало.
По информации СМИ, стрелком оказался некий Дмитрий Васильченков, уроженец Москвы 1968 года рождения, имевший украинское гражданство и ранее проживавший в Бахмуте, а затем в Киеве. По сообщениям журналистов, он мог иметь связи с Россией, в частности фигурировал в российских пабликах и, вероятно, имел двойное гражданство и военное прошлое, однако часть этой информации еще уточняется.
