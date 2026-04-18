Голосеевский стрелок ранее имел проблемы с законом, – Зеленский

Президент пообещал предоставить дополнительную информацию позже.

Киевский стрелок в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Известно, что нападавший поджог квартиру перед тем, как выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области. Родился в России. Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно. И почему он такое натворил. Надо проверить каждую деталь", – сказал президент.

По его словам, у следователей есть несколько версий произошедшего. Однако ни одну из этих версий Зеленский не озвучил, но пообещал, что правоохранители проинформируют общество, когда появится проверенная информация.

"Совершенно ужасная вещь. Терять людей вот так в обычный день, в обычном месте. Вечная память погибшим", – добавил президент.

Как писал УНИАН, по словам соседей, мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, жил один в квартире без семьи. Соседи описывают его как интеллигентного, спокойного человека, который всегда ходил с рюкзаком, вежливо здоровался и почти не общался с людьми. Квартиру в Киеве он приобрел около десяти лет назад – вероятно, в начале войны на Донбассе.

По не до конца подтвержденной информации, стрелком оказался некий Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения, уроженец Москвы. Он имел украинское гражданство, ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе Киева. Информация о возможных связях с Россией, двойном гражданстве или военном прошлом в настоящее время проверяется и требует официального подтверждения.

Вас также могут заинтересовать новости: