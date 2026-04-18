Оккупация музеев: Independent рассказало, как Украина возвращает украденное россиянами

Благодаря цифровому архиву Украина надеется вернуть украденные оккупантами из Херсона произведения искусства.

Судьба почти 10 тысяч предметов искусства из коллекции Херсонского музея, вывезенных во время российской оккупации города, до сих остается неизвестной. Об этом говорится в материале The Independent.

Издание пообщалось с сотрудницей музея Алиной Доценко, которая успела до оккупации создать цифровой архив коллекции. Жесткие диски с архивом она успела спрятать, чтобы россияне их не нашли. Она говорит, что всего в музее было более 14 тысяч произведений искусства, коллекции охватывали все регионы – "от Америки до Японии". Она говорит, что оккупанты погрузили большую часть коллекции в грузовики и вывезли в аннексированный Россией Крым.

В чем ценность цифрового архива

Среди других разграбленных Россией музеев Херсонский выделяется тем, что Украина "точно знает, что было потеряно".

"Цифровой архив представляет собой наиболее подробное свидетельство о разграбленных во время войны культурных ценностях, позволяя прокурорам сотрудничать с Интерполом для отслеживания пропавших произведений и преследования виновных", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что подобного не существует в других музеях, которые также попали в оккупацию. А "культурные потери могут быть взысканы в суде только в том случае, если их удастся доказать по каждому пункту".

Издание привело в пример директора Донецкого областного художественного музея Галину Чумак. Она бежала из контролируемого Россией Донецка в 2014 году, взяв с собой каталоги, документирующие около 1000 экспонатов - небольшую часть из примерно 15 000 произведений искусства, хранящихся в музее. Ей удалось частями перевезти каталоги в Украину. Их оцифровкой занимается украинский предприниматель Александр Величко. Цифровую версию он планирует передать силовым органам Украины, что "обеспечит частичное юридическое основание для предъявления претензий на право собственности на пропавшие предметы".

Преступления против культуры не имеют срока давности

Авторы отметили, что прокуроры обращаются к информации из открытых источников. И по словам официальных лиц, многие случаи по всей Украине больше напоминают ситуацию в Донецке, чем в Херсоне.

Заместительница руководителя отдела по военным преступлениям Генеральной прокуратуры Украины Анна Сосонская рассказала, что ведомство рассматривает 23 уголовных дела, связанных с преступлениями в сфере культуры, охватывающих 174 случая мародерства, нанесения ущерба и разрушений. По ее словам, дело Херсонского музея входит в число приоритетных, в основном из-за цифрового архива Доценко.

Сосонская уточнила, что российские войска часто изымают из музеев инвентарные книги и другую документацию, что затрудняет установление того, что именно было украдено. Иногда прокуроры полагаются на информацию из открытых источников, отслеживая произведения искусства по фотографиям, аукционным записям и другим онлайн-следам – трудоемкий процесс, который не позволяет восстановить целые коллекции. Поэтому масштабы мародерства остаются неизвестными. Но, по словам Сосонской, преступления против культуры подпадают под действие международного права и не имеют срока давности.

Разрушенные культурные объекты

Напомним, что за время войны в Украине уничтожено или разрушено не менее 664 объектов. Из них 84 – национального значения, местного - 514. Повреждены 211 памятников архитектуры, памятников истории – 179, истории монументального искусства – 18, археологии – 16.

