Подборка хороших игр, которые можно урвать с солидной скидкой в Steam

В Steam ежемесячно появляются выгодные предложения и апрель в этом плане не стал исключением. Ранее в магазине стартовали акции, в рамках которых можно со скидками купить игры на логику и проекты от Xbox Game Studios (Microsoft).
Впрочем, одними ими дело не ограничивается. Вот еще несколько хороших игр, которые можно купить очень дешево в Steam.
Лучшие игры в Steam со скидками
- Batman: Arkham Collection – 112 грн (-80%).
- Don't Starve Together – 77 грн (-66%).
- Risk of Rain 2 – 108 грн (-66%).
- Metro Exodus – 119 грн (-85%).
- State of Decay 2: Juggernaut Edition – 94 грн (-75%).
- Borderlands 3 – 84 грн (-90%).
- Mafia: Definitive Edition – 112 грн (-85%).
- Total War: SHOGUN 2 – 80 грн (-95%).
- What Remains of Edith Finch – 99 грн (-75%).
- theHunter: Call of the Wild – 41 грн (-90%).
- Ori: The Collection – 178 грн (-75%).
- Alan Wake Collector's Edition – 39 грн (-90%).
- Wasteland 2: Director's Cut – 94 грн (-75%).
- Hitman: Blood Money – 22 грн (-90%).
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 49 грн (-90%).
- Control Ultimate Edition – 67 грн (-90%).
- Journey –74 грн (-75%).
- Transistor – 62 грн (-85%).
- Divinity: Original Sin - Enhanced Edition – 71 грн (-85 %).
- Steelrising – 57 грн (-90%).
- Green Hell – 32 грн (-90%)
- Sunset Overdrive – 70 грн (-75%).
Даты окончания скидок у всех игр разные. Одни будут доступны по акции до 20-21 апреля, другие до 23-24 апреля, третьи до 30 числа и позже. Смотрите эту информацию на странице выбранного тайтла.
