Может ли Беларусь вступить в войну на стороне РФ: Дикий назвал самый реалистичный сценарий

Возможно, РФ действительно оказывает давление на Лукашенко, отметил эксперт.

Россия с 2022 года пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины, однако все это время Александр Лукашенко пытается этого избежать, сказал в интервью УНИАН Евгений Дикий – ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Лукашенко отчаянно пытается не дать втянуть себя в качестве полноценного участника агрессии. Но в то же время он не может себе позволить напрямую отказать России. Он не может себе позволить послать Путина. Он привязан к России чуть больше, чем полностью. На территории Беларуси стоит российская армия", – сказал Дикий.

В то же время он отметил, что последние предупреждения со стороны Украины в адрес Беларуси могут свидетельствовать о том, что Кремль все же "дожимает" Минск в отношении принятия такого решения.

"Я думаю, что то, что нашему президенту пришлось публично выступить с предупреждением, свидетельствует о том, что мы получили какие-то сведения о том, что на Лукашенко действительно давят. И что, возможно, он все-таки пойдет наконец навстречу Путину. Нас это категорически не устраивает", – добавил Дикий.

Эксперт отметил, что на протяжении всего времени полномасштабной войны между Украиной и Беларусью существуют прагматические отношения. Они заключаются в том, что Минск не привлекает свою армию к войне, тогда как Киев не атакует территорию Беларуси и не отправляет к ее границам полк имени Кастуся Калиновского, состоящий из оппозиционно настроенных белорусов. По мнению эксперта, Лукашенко и в дальнейшем будет пытаться балансировать, не соглашаясь на требования Кремля присоединиться к войне против Украины, поскольку это невыгодно Беларуси.

"Белорусская армия, во-первых, абсолютно небоеспособна по сравнению с украинской и российской. Поэтому при столкновении с любой из этих двух белорусская армия однозначно будет очень быстро разгромлена. Во-вторых, далеко не факт, что в условиях нападения на Украину белорусская армия проявит лояльность. Наоборот, скорее всего, какая-то ее часть вообще может перейти на сторону Полка имени Кастуся Калиновского и пойти на Минск. А большая часть может просто разбежаться", – пояснил Дикий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что РФ пытается снова втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, по словам президента, в Беларуси строят дороги в сторону Украины с этой целью, а также обустраивают артиллерийские позиции.

Также в Беларуси ранее объявили призыв на службу офицеров из числа резервистов. Их дальше должны направить в армию и пограничную службу. Сколько именно резервистов будет привлечено – официально не сообщают.

