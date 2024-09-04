Актуальная операционная система уже почти захватила треть всего сегмента, а среди геймеров она и вовсе самая популярная.

По данным компании Statcounter, в августе 2024 года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft составила 31,62%, увеличившись на 1,6% по сравнению с июлем.

Windows 10 по-прежнему остается выбором большинства пользователей компьютеров с Windows. Доля "десятки" сегодня оставляет 64.17%, но популярность снижается – минус 5% за последние три месяца. В целом, на Windows 10 и Windows 11 приходится доля в 95,79%.

Распределение долей разных версий Windows:

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Windows 10 — 64,14%

Windows 11 — 31,63%

Windows 7 — 3,05%

Windows 8.1 — 0,41%

Windows XP — 0,4%

Как видно, Windows 7 и более старыми OC люди все еще пользуются, впрочем, популярность у этих систем в разы ниже, чем у актуальных Windows 10 и Windows 11.

Распространение ОС Microsoft в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 в августе 2024 года составила 71.72%, а до Windows 11 обновились лишь 22.39% украинцев. При этом доля "старушки" Windows 7 составляет 4,6%.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время Microsoft продолжит продвигать Windows 11, поскольку в октябре 2025 года заканчивается поддержка "десятки. После этой даты компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз.

Кроме того, осенью этого года выйдет обновление Windows 11 24H2, которое станет самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла релиз Windows 12 на 2025 год.

Напомним, Windows 11 впервые с момента выхода стала самой популярной ОС среди пользователей Steam. Для этого ей потребовалось около трех лет – релиз ОС состоялся в октябре 2021 года.

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