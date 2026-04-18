Украина переписала подход к ведению войны, Америка учится на ее опыте, – министр армии США

Дрисколл напомнил, что бывал в Киеве, а также много времени проводил с представителями украинского руководства.

Соединенные Штаты Америки перенимают опыт Украины в подходе к ведению войны.

Такое заявление сделал на днях министр армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США. Он отметил, что американская армия поддерживала украинскую и "стояла бок о бок с самого первого дня войны".

Видео дня

По словам министра армии США, Украина коренным образом изменила то, как люди ведут конфликты.

"Они проделали абсолютно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем многие уроки, которые они нам дали", – сказал Дэн Дрисколл.

Уроки войны в Украине

Франция меняет военные планы из-за опыта войны в Украине и Иране. В частности, Париж пересматривает стратегию защиты авиабаз. Заместитель начальника ВВС Франции генерал Доминик Тардиф говорит, что его страна применяет все, чему может научиться у Украины.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что из войны в Украине армия США должна извлечь три важных урока. Одним из них, по его словам, является скорость адаптации к изменениям.

Вас также могут заинтересовать новости: