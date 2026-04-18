Киевский стрелок родился в Москве: появились детали об убийце

Преступник, идентифицированный как 58-летний Дмитрий Васильченков, был ликвидирован.

Мужчина, открывший стрельбу в Голосеевском районе Киева и убивший нескольких мирных человек, родился в Москве и имеет гражданство Украины, заявила "Украинская правда" со ссылкой на свои источники. Впоследствии эту информацию подтвердил генпрокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Также сообщается, что зовут его Васильченков Дмитрий Васильевич. Родился 21 апреля 1968 года. "Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, позже – в Голосеевском районе Киева", - пишет СМИ.

Правоохранители его ликвидировали.

Журналист Виталий Глагола в Telegram поделился расширенной информацией о стрелке. По его словам, он фигурировал в российских пабликах, рассказывал о донатах российским оккупантам.

"Также я установил, что он проходил службу в воинской части РФ под номером 30274. Отдельно: я нашел его фото в соцсетях, где он запечатлен в военной форме в звании подполковника российской армии. Есть данные о двойном гражданстве РФ и Украины", - заявил Глагола.

Обновление. 19:39. Позже Глагола сообщил, что некоторая информация еще уточняется. В частности, относительно службы в военных структурах РФ и российского гражданства, так как есть два человека с одинаковой датой рождения – Васильченко и Васильченков.

Что известно о происшествии

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве мужчина открыл стрельбу на улице. Есть погибшие. Впоследствии полиция провела спецоперацию по ликвидации стрелка, на место происшествия были направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД. Жителей Демеевки до последнего просили оставаться дома.

Корреспондент УНИАН зафиксировал момент, когда из супермаркета, вероятно, выводили освобожденных заложников. Мэр Киева Виталий Кличко со ссылкой на медиков сообщил, что по имеющейся на данный момент информации госпитализировано уже 10 человек.

