Еще одна европейская столица решила поощрять туристов к ответственному поведению не штрафами, а бонусами – в Берлине запускают новую инициативу BerlinPay, которая предусматривает вознаграждения для путешественников за "зеленые" и социально полезные действия, пишет TimeOut.

"Немецкая столица, известная своей неформальной атмосферой, в последнее время сталкивается с проблемой мусора, которая только обостряется с ростом туристического потока. Именно поэтому город решил привлечь самих посетителей к решению этой проблемы", – говорится в статье.

Суть программы проста: туристы получают бонусы за выполнение полезных действий – например, уборку мусора, участие в местных социальных проектах или помощь в благоустройстве общественных пространств. В обмен на это они могут рассчитывать на различные вознаграждения: бесплатные или льготные билеты в достопримечательности, питание в партнерских ресторанах или специально подготовленные городские мероприятия.

Как отмечается, такой подход основан на позитивном подкреплении, а не на наказаниях. Подобную модель уже опробовали в Копенгагене в рамках программы CopenPay, где туристы получали бонусы, в частности, за поездку в город на поезде. Теперь Берлин пытается использовать этот опыт, рассчитывая, что более сознательные путешественники будут чувствовать более тесную связь с городом.

Запуск BerlinPay запланирован на это лето в формате специальной кампании, причем темой года станет водный туризм. Основное внимание будет уделено городским водным объектам, требующим ухода: участники могут, например, убирать мусор на берегах или присоединяться к небольшим общественным инициативам, одновременно открывая для себя другую сторону города.

По данным СМИ, в прошлом году на уборку Берлина потратили 13,1 млн евро – значительно больше, чем годом ранее. Хотя туристы не являются единственной причиной проблемы, программа предлагает им стать частью решения.

В городе надеются, что такие инициативы не только привлекут посетителей бонусами вроде бесплатных экскурсий или обедов, но и изменят подход к путешествиям, сделав его более ответственным и интерактивным.

Как работает программа в Копенгагене

Напомним, с 2024 года туристы, посещающие датскую столицу Копенгаген и проявляющие во время путешествия "экологическую ответственность", вознаграждаются бесплатными напитками, едой и развлечениями. Это предусматривает городская программа по туризму CopenPay. Сообщалось, что в акции участвуют 24 достопримечательности, среди которых – Национальный музей Дании, общественное пространство CopenHill, центр активного отдыха на воде Green Kayak и фуд-холл Absalon.

