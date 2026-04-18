Стрельба по прохожим в Киеве, захват стрелком заложников в одном из супермаркетов столицы… Есть погибшие и раненые. По официальной информации, погибли шесть человек, десять госпитализированы с ранениями и травмами. Преступника ликвидировало спецподразделение КОРД, над делом работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

После этой ситуации мы должны понимать, что у российских террористов, преступников, убийц всегда в нужный момент есть необходимое и эффективное оружие для совершения преступления против человечества. И им плевать на закон.

У украинского народа тоже есть оружие – миллионы "стволов": легальных, нелегальных, разных калибров, наградных, служебных, охотничьих, специальных, спортивных, трофейных и т. д.

Единственное, чего нет у украинского народа, – это адекватного закона и права на самозащиту (в частности с помощью оружия) против нападавшего.

А должно быть не только право на самозащиту в условиях войны, но и обязанность.

И уголовная ответственность не только для террориста, но и для того охранника, полицейского, военного или гражданского, которые были на месте теракта, нападения, имели при себе оружие, были обучены им пользоваться и не сделали ничего, чтобы предотвратить или остановить нападение на себя или на гражданских.

А за оборону в пределах жилища вообще нужно назначать, максимум, "домашний арест" на время расследования и материальную компенсацию, если обоснованность самозащиты была подтверждена.

Как обстоят дела в других странах?

В большинстве развитых государств право на самозащиту четко урегулировано законом: в США действуют принципы self-defense, а в отдельных штатах – stand your ground, что позволяет защищать себя без обязанности отступать.

В Швейцарии высокий уровень владения оружием сочетается с жесткой культурой ответственности и подготовки.

В Израиле доступ к оружию ограничен, но четко регламентирован – и государство системно готовит граждан к действиям в кризисных ситуациях.

В странах Балтии – Эстонии, Литве – право на оружие является частью модели национальной безопасности.

Поэтому у нас тоже должен быть четкий, жесткий, разумный закон о самообороне, который будет действовать в интересах государства и граждан.