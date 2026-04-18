Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - ожидания, Рыбам - амбиции

Составлен гороскоп на неделю 20 по 26 апреля по картам Таро для всех знаков Зодиака. Судя по общей энергетике недели, многим предстоит вернуться к незавершённым делам и ситуациям, которые раньше остались без финальной точки. Коллективная карта – перевёрнутая "Шестёрка Мечей" – указывает на то, что нечто продолжает сдерживать движение вперёд, и именно сейчас важно понять, что именно мешает, чтобы перейти к следующему этапу.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карты недели: перевёрнутые "Король Жезлов" и "Влюблённые". Для Овнов это период высоких ожиданий и внутреннего напряжения, связанного с необходимостью что-то отпустить. Нежелание ослабить контроль связано с сильными личными принципами и страхом потерять устойчивость. Вы держитесь за свои стандарты и не готовы идти на компромиссы, особенно когда речь идёт о самоуважении. Влияние Эроса, входящего в Овен 21 апреля, усиливает страстность и эмоциональность, а переход Паллады в Овен 26 апреля добавляет защитную реакцию и стремление отстаивать свои позиции. В результате усиливается желание доказать свою правоту и сохранить контроль над тем, как вас воспринимают окружающие.

Телец

Карта недели: "Туз Пентаклей". Для Тельцов открываются перспективы, связанные с материальной сферой и новыми возможностями. Эта карта символизирует приток ресурсов, рост и шанс начать что-то с нуля, но на более выгодных условиях. Однако для этого важно отпустить то, что мешает двигаться вперёд. Первая четверть Луны в Льве 24 апреля создаст ощущение давления: либо действовать сейчас, либо упустить шанс. Внутреннее упрямство может тормозить процесс, но вы уже понимаете, какое решение приведёт к желаемому результату. Всё, что требуется – решиться и сделать шаг.

Близнецы

Карты недели: "Девятка Мечей" и "Семёрка Жезлов". Для Близнецов неделя связана с преодолением страхов и внутреннего напряжения. Несмотря на тревожные мысли, вы не позволяете им управлять вашими действиями. Это период, когда важно сохранять стойкость и не сдаваться под давлением обстоятельств. Вы действуете как человек, который прошёл через сложности и стал сильнее. Вхождение Урана в Близнецы 25 апреля усиливает вашу индивидуальность и нестандартное мышление, помогая видеть перспективы там, где другие видят тупик. А энергия Паллады 26 апреля подчёркивает вашу способность находить решения даже в сложных ситуациях.

Рак

Карта недели: "Девятка Жезлов". Ракам предстоит пройти через определённое испытание, которое станет этапом роста. Это может быть ситуация, требующая выдержки, терпения и внутренней силы. Под влиянием растущей Луны 23 апреля вы начнёте видеть ситуацию шире, выходя за рамки собственной точки зрения. Это поможет осознать, что текущие трудности – лишь часть процесса развития. Несмотря на усталость или сомнения, важно не останавливаться. Постепенно станет понятно, что вы движетесь в правильном направлении, даже если путь кажется сложным.

Лев

Карта недели: перевёрнутая "Королева Мечей". Для Львов это неделя жёстких решений и чёткой позиции. Вы будете активно отстаивать свои идеи и планы, даже если это может выглядеть резким или холодным со стороны. Внутри есть уверенность в правильности выбранного направления, и отступать вы не намерены. Энергия растущей Луны 23 апреля усиливает желание защищать свои интересы. Это время, когда важно держать границы и не позволять другим вмешиваться в ваши решения. Даже если ситуация требует жёсткости, вы понимаете, ради чего это делаете.

Дева

Карта недели: "Королева Жезлов". Девы на этой неделе будут чувствовать прилив уверенности и внутренней силы. Вы становитесь более открытыми, заметными и готовы проявлять себя активнее, чем обычно. Это период, когда важно не скрывать свои способности, а наоборот – демонстрировать их. Первая четверть Луны в Льве 24 апреля усилит это состояние, помогая раскрыть скрытый потенциал. А переход Луны в Деву 25–26 апреля закрепит уверенность и добавит решимости. Вы будете вдохновлять окружающих своим примером и энергией.

Весы

Карта недели: перевёрнутый "Король Жезлов". Весам придётся столкнуться с внутренним конфликтом между желанием вести и необходимостью делить ответственность. От вас ждут инициативы, но вы не готовы брать всё на себя. Важно найти баланс между самостоятельностью и партнёрством. Энергия 26 апреля, связанная с темой границ и ответственности, подталкивает к тому, чтобы чётко обозначить свои условия. Вы не хотите действовать в одиночку и будете стремиться к сотрудничеству, где есть взаимная поддержка и понимание.

Скорпион

Карта недели: "Башня". Скорпионам предстоят резкие и неожиданные перемены, которые могут полностью изменить привычный ход событий. Это не случайность, а закономерный этап, к которому всё шло. Несмотря на возможный шок, внутри есть ощущение, что эти изменения давно назрели. Первая четверть Луны 24 апреля усиливает этот переломный момент, делая его особенно заметным. Дополнительно переход Венеры в Близнецы в этот же день указывает на изменения в образе жизни и восприятии отношений. Это начало нового этапа.

Стрелец

Карта недели: "Пятёрка Жезлов". Стрельцам предстоит столкнуться с напряжённой ситуацией или конфликтом, который нельзя игнорировать. Это может быть противостояние, где важно отстоять свою позицию. Энергия недели подталкивает к активным действиям и желанию разобраться с проблемой до конца. Под влиянием Луны в начале недели становится ясно, насколько важна эта ситуация. Вы будете стремиться к порядку и контролю, даже если придётся действовать жёстко. Главное – не уходить от конфликта, а решить его.

Козерог

Карта недели: "Семёрка Жезлов". Козероги становятся примером для других, но вместе с этим сталкиваются с конкуренцией и завистью. Ваши достижения привлекают внимание, и не все будут настроены доброжелательно. Вы готовы защищать свои позиции и отстаивать результаты своего труда. Важно помнить, что ваши достижения заслужены, и никто не может их отнять. Однако стоит быть внимательнее к окружению, особенно около 21 апреля, когда могут проявиться скрытые эмоции со стороны других людей.

Водолей

Карты недели: "Туз Мечей" и "Тройка Жезлов". Для Водолеев неделя принесёт ясность и прорывы. Новые идеи и понимание ситуации откроют перед вами перспективы, которые ранее были неочевидны. "Тройка Жезлов" усиливает тему расширения и новых возможностей. 26 апреля, под влиянием Луны и перехода Паллады, вы почувствуете внутренний рост и уверенность в своих силах. Это станет отправной точкой для новых шагов и решений, которые могут изменить ваше будущее.

Рыбы

Карта недели: "Рыцарь Мечей". Рыбы на этой неделе будут настроены решительно и амбициозно. Появится желание действовать быстро и достигать результатов без промедления. Это период активности, когда вы готовы идти вперёд, не оглядываясь назад. Энергия первой четверти Луны 24 апреля усилит стремление к действиям и сделает вас заметными в глазах окружающих. Ваши шаги будут уверенными и точными, а результат – заметным. Главное – не терять фокус и использовать этот импульс максимально эффективно.

