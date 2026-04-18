Стрельба в Киеве: 11-летний ребенок госпитализирован с ранениями, родители погибли

Дело квалифицировали как террористический акт.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибла супружеская пара. Их ребенок находится в больнице с ранениями.

Об этом сообщает генпрокурор Руслан Кравченко. Отмечается, что мужчина скончался от полученных ранений на месте. Женщина умерла в больнице.

"Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Видео дня

Дело квалифицировали как теракт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что преступление совершил мужчина 1968 года рождения, вооруженный зарегистрированным огнестрельным оружием.

"В результате его действий погибло уже 6 человек, еще 7 человек, по предварительным данным, госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести", – говорится в заявлении.

Теракт в Киеве

Вечером в субботу, 18 апреля, мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Впоследствии он зашел в один из столичных супермаркетов, где взял людей в заложники.

На место происшествия были направлены спецназовцы. В СМИ пишут, что переговоры с преступником длились около 40 минут. В итоге стрелка ликвидировали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в прошлом нападавший уже привлекался к уголовной ответственности. По его словам, есть несколько версий произошедшего – однако подробностей глава государства не раскрыл.

