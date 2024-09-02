GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой картой, а Windows 11 впервые обогнала по популярности W10.

Магазин Steam ежемесячно обновляет данные по оборудованию своих пользователей и публикует их в открытом доступе. Эти данные нам интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров в мире прямо сейчас.

По состоянию на август 2024 года самой популярной видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060. Она установлена в системах 5,36% юзеров Steam. На втором месте указана мобильная GeForce RTX 4060. Замыкает топ-3 GTX 1650.

Что касается распределения между производителя, то картами Nvidia оснастили свои игровые системы 76% пользователей Steam, тогда как доля графических процессоров AMD составляет всего 15%. Ускорителями Intel пользуется 8% геймеров.

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Процессоры с шестью ядрами являются самыми распространенными (32,45%) среди геймеров Steam. На втором месте 8-ядерные, а на третьем 4-ядерные. Чипы Intel установлены в 65% ПК, при этом в последние месяцы наблюдается снижение их популярности. Это, очевидно, связано с проблемами с актуальным поколением. Процессоры AMD используются в 34% ПК.

В целом, самая распространенная игровая ПК-сборка в 2024 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, видеокарту GeForce RTX 3060, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ накопителя и монитор разрешением 1080р. А наибольшей популярностью среди операционных систем сейчас пользуется Windows 11.

Напомним, последние данные говорят о том, что и Nvidia и AMD перенесли свои видеокарты нового поколения на 2025 год. Таким образом Intel будет единственной компанией из большой тройки, которая выпустит новые ускорители до конца года.

В свою очередь эксперты советовали, какой процессор выбрать для игрового ПК в 2024 году. Всего в рейтинг попало шесть моделей: от самых дешевых и до самых дорогих.

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