Киевский стрелок ранее уже нападал на людей в супермаркете, – СМИ (видео)

Голосеевский стрелок Дмитрий Васильченков, расстрелявший людей на улицах Киева, несколько лет назад устроил драку в одном из столичных супермаркетов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Журналистам удалось разыскать мужчину, который тогда фигурировал в деле как потерпевший. Он и рассказал подробности того инцидента.

"Это было в 2023 году в магазине "АТБ" на ВДНХ в Киеве. Я стоял в очереди у кассы. Этот мужчина подошел, встал без очереди передо мной и перед еще несколькими людьми. Он начал пробивать на кассе свои товары. Я сделал ему замечание, а он начал набрасываться на меня, ругаться. Я начал записывать это на видео. После этого он выбил телефон из моих рук, повредил мне правую руку. Разбил телефон. Все это было зафиксировано на камерах "АТБ". Затем было возбуждено уголовное дело против этого мужчины", – рассказал потерпевший.

По словам собеседника ТСН, во время дальнейших следственных действий Васильченков "старался выглядеть добрым".

"Возможно, он еще больше "поехал" после той ситуации", – отметил собеседник издания.

Потерпевший также предоставил журналистам видео описанной стычки в супермаркете.

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что киевский стрелок в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности. Также известно, что он родился в России, а затем долгое время жил в Донецкой области.

По данным журналиста Виталия Глаголы, убийца успел некоторое время пожить в России, прежде чем поселился в Украине. Известно, что до 2004 года он служил в ВСУ, дислоцировался в Донецкой области. Затем ушел в запас, но после полномасштабного вторжения РФ якобы вернулся на службу в ВСУ. Однако непонятно, когда он снова покинул армию, если в 2023 году уже нападал на людей в столичном супермаркете.

