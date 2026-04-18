Кто стал главным фаворитом будущих выборов в США среди республиканцев: результаты опроса

Среди молодых избирателей лидером оказался Дональд Трамп-младший.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является явным фаворитом будущей президентской гонки среди избирателей-республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov, пишет Newsweek.

Отмечается, что около 63% из 2 189 опрошенных республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, заявили, что рассмотрят возможность проголосовать за Вэнса на республиканских праймериз или кокусах (партийных собраниях) в своих штатах в 2028 году.

Согласно результатам опроса, около 42% выразили желание проголосовать за госсекретаря США Марко Рубио, а еще 35% поддерживают губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Также 31% респондентов ответили, что проголосуют за Дональда Трампа-младшего и 26% - за сенатора от Техаса Теда Круза.

Социологи поделились, что Вэнс показал особенно высокие результаты среди пожилых избирателей, получив поддержку 76% респондентов в возрасте 65 лет и старше, а также 67% избирателей в возрасте от 45 до 64 лет. Кроме того, он получил высокие показатели среди избирателей обоих полов (62% мужчин, 63% женщин).

Среди молодых избирателей у Вэнса более низкие показатели - 44% среди республиканцев в возрасте от 18 до 29 лет. Тем не менее, это все равно один из самых высоких показателей среди всех кандидатов. Единственным кандидатом, получившим больше поддержки в этой возрастной группе, был Дональд Трамп-младший – 49%.

Справка. Опрос YouGov был проведен с 8 по 13 апреля. Он имеет погрешность +/- 2,8 процентных пункта.

Экс-директор ЦРУ отстранить Трампа от власти

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан призвал немедленно отстранить Дональда Трампа от власти. Он заявил, что американский лидер непригоден к должности.

Экс-глава ЦРУ подчеркнул, что агрессивная риторика Трампа, включая слова об "уничтожении иранской цивилизации", представляют реальную угрозу для мира. По его мнению, нынешний президент США является слишком большим бременем для страны.

Вас также могут заинтересовать новости: