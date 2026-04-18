Кто стал главным фаворитом будущих выборов в США среди республиканцев: результаты опроса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является явным фаворитом будущей президентской гонки среди избирателей-республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса YouGov, пишет Newsweek.
Отмечается, что около 63% из 2 189 опрошенных республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, заявили, что рассмотрят возможность проголосовать за Вэнса на республиканских праймериз или кокусах (партийных собраниях) в своих штатах в 2028 году.
Согласно результатам опроса, около 42% выразили желание проголосовать за госсекретаря США Марко Рубио, а еще 35% поддерживают губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Также 31% респондентов ответили, что проголосуют за Дональда Трампа-младшего и 26% - за сенатора от Техаса Теда Круза.
Социологи поделились, что Вэнс показал особенно высокие результаты среди пожилых избирателей, получив поддержку 76% респондентов в возрасте 65 лет и старше, а также 67% избирателей в возрасте от 45 до 64 лет. Кроме того, он получил высокие показатели среди избирателей обоих полов (62% мужчин, 63% женщин).
Среди молодых избирателей у Вэнса более низкие показатели - 44% среди республиканцев в возрасте от 18 до 29 лет. Тем не менее, это все равно один из самых высоких показателей среди всех кандидатов. Единственным кандидатом, получившим больше поддержки в этой возрастной группе, был Дональд Трамп-младший – 49%.
Справка. Опрос YouGov был проведен с 8 по 13 апреля. Он имеет погрешность +/- 2,8 процентных пункта.
